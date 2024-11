Pensioni, niente accrediti il 1° dicembre 2024: calendario ufficiale dei pagamenti

Il mese di dicembre è sempre speciale per i pensionati italiani, poiché accanto al regolare assegno mensile arriva anche la tanto attesa tredicesima. Per il 2024, il pagamento delle pensioni per dicembre avrà una gestione particolare dovuta alla coincidenza del primo giorno del mese con una domenica.

Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere per organizzarsi al meglio.

Quando arriva la pensione dicembre 2024

L’accredito della pensione dicembre 2024 è previsto per lunedì giorno 2 del mese. Ciò, in quanto il 1° dicembre è domenica.

Questa data è valida per tutti i pensionati che ricevono i propri pagamenti tramite accredito diretto su conto corrente bancario o postale. Vale anche per chi riceve la pensione sull’IBAN della PostePay Evolution o del libretto postale.

Coloro che hanno scelto questa modalità potranno verificare l’importo accreditato direttamente sul proprio conto IBAN già dal mattino del 2 dicembre.

Chi e quando deve andare alla posta

Per chi, invece, deve ritirare la pensione in contanti, il calendario è suddiviso in base all’ordine alfabetico del cognome, come ormai consuetudine. Questa distribuzione scaglionata ha lo scopo di evitare lunghe attese e gestire al meglio l’afflusso di persone negli uffici postali, soprattutto in un periodo di intenso traffico come dicembre.

Ecco la turnazione ufficiale prevista per il ritiro in contanti alla posta.

Lunedì 2 dicembre 2024: cognomi dalla A alla C

Martedì 3 dicembre 2024: cognomi dalla D alla K

Mercoledì 4 dicembre 2024: cognomi dalla L alla P

Giovedì 5 dicembre 2024: cognomi dalla Q alla Z.

A ogni modo, chi non ritira la pensione nel proprio turno, può comunque andare in altra giornata. Il consiglio, comunque, è quelli di rispettare la propria giornata di ritiro.

Cosa comprende la pensione dicembre 2024

Indipendentemente dalla modalità di pagamento scelta, l’importo del mese di dicembre 2024 includerà:

l’assegno mensile ordinario per il mese in corso;

la tredicesima mensilità pensione, un’aggiunta particolarmente attesa da molti pensionati per far fronte alle spese natalizie o concedersi qualche piccolo extra.

Ci sarà anche la quattordicesima mensilità per circa 200mila pensionati.

