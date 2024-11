INPS: quattordicesima pensione 2024 per 200mila pensionati a dicembre

L’INPS ha annunciato il pagamento della quattordicesima pensione 2024. Un beneficio economico che sarà erogato con la mensilità di dicembre a una specifica categoria di pensionati.

Questo intervento coinvolgerà circa 200mila persone che, per varie ragioni, non hanno ricevuto l’importo aggiuntivo nel mese di luglio. Vediamo in dettaglio quali sono i criteri per beneficiare di questa misura, chi ne ha diritto e come funziona il meccanismo di recupero delle somme eventualmente non spettanti.

Cos’è la quattordicesima pensione

La quattordicesima pensione è una somma aggiuntiva destinata ai pensionati che rispettano determinati requisiti di età e reddito.

Per l’anno 2024, l’INPS ha specificato che il pagamento di questa integrazione sarà effettuato nel mese di dicembre per coloro che hanno compiuto 64 anni tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2024. Per i pensionati della Gestione pubblica, invece, la finestra temporale per soddisfare il requisito anagrafico va dal 1° luglio al 31 dicembre 2024.

Questi pensionati non avevano ricevuto l’importo aggiuntivo nel mese di luglio poiché, al momento del primo pagamento, non soddisfacevano ancora il requisito dell’età minima. Ora, con l’avvicinarsi della fine dell’anno, potranno beneficiare di questo sostegno economico, che si aggiunge alle altre somme già previste dalla loro pensione mensile.

Chi sono i destinatari del pagamento di dicembre?

Secondo le stime diffuse dall’INPS, questa misura interesserà oltre 200mila pensionati in tutta Italia. Si tratta di una misura mirata a garantire l’equità nei pagamenti, includendo coloro che hanno maturato i requisiti nel corso del secondo semestre del 2024.

I destinatari principali sono quindi:

Pensionati del settore pubblico e privato che hanno compiuto 64 anni tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2024 (1° luglio – 31 dicembre per la Gestione pubblica).

Coloro che, pur avendo diritto alla quattordicesima, non l’hanno ricevuto a luglio a causa del mancato raggiungimento dell’età minima entro la data prevista.

Quattordicesima pensione: supporto economico importante per i pensionati

Insieme alla tredicesima di dicembre 2024, la quattordicesima pensione rappresenta un aiuto concreto per molti pensionati, specialmente per coloro che rientrano nelle fasce di reddito più basse.

Con l’integrazione di dicembre, i destinatari potranno contare su un contributo aggiuntivo per affrontare le spese legate al periodo natalizio o per gestire altri impegni economici.

Questa misura sottolinea l’impegno dell’INPS nel garantire una distribuzione equa dei benefici previdenziali, adattandosi alle esigenze dei pensionati che ottengono i requisiti solo nel corso dell’anno.

Riassumendo