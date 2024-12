Pensioni gennaio 2025: il calendario per chi va alla posta

Anche a gennaio 2025, il pagamento delle pensioni e di altre prestazioni previdenziali e assistenziali seguirà un calendario specifico, con date e modalità ben definite.

Il primo mese dell’anno, come di consueto, presenta una particolarità: le pensioni verranno erogate dal secondo giorno bancabile del mese, ossia venerdì 3 gennaio 2025, sia presso Poste Italiane sia presso gli istituti bancari. Per gli altri mesi, invece, sarà valido il primo giorno bancabile.

Alcune regole da ricordare

Per chi percepisce importi inferiori o pari a 1.000 euro netti, è possibile ritirare la pensione in contanti, se non si è comunicato IBAN all’INPS.

Tuttavia, per gli importi superiori a tale soglia, è obbligatorio fornire all’INPS il codice IBAN dell’istituto pagatore prescelto, che può essere una banca, Poste Italiane o altri sportelli autorizzati, inclusi quelli esteri. Questa misura risponde alla normativa vigente per garantire la tracciabilità dei pagamenti e promuovere la sicurezza.

Per i beneficiari che hanno scelto l’accredito su conto corrente bancario o postale, il pagamento delle pensioni gennaio 2025 sarà disponibile venerdì 3 gennaio. Questa modalità rappresenta una soluzione pratica e sicura per ricevere le somme spettanti, evitando attese presso gli sportelli fisici.

Trovi qui il calendario pensioni 2025 per chi ha l’accredito IBAN.

Pagamenti pensione gennaio 2025 in contanti: turnazione alfabetica

Coloro che ritirano la pensione in contanti presso gli uffici postali devono rispettare la turnazione alfabetica predisposta per il mese di gennaio. Questo sistema organizza i flussi di utenti, riducendo tempi di attesa e garantendo un servizio più efficiente. Il calendario per gennaio 2025 è il seguente:

Dalla A alla C: venerdì 3 gennaio 2025

Dalla D alla K: sabato 4 gennaio 2025 (solo mattina)

Dalla L alla P: martedì 7 gennaio 2025

Dalla Q alla Z: mercoledì 8 gennaio 2025

Per evitare inconvenienti o ritardi, è raccomandabile verificare con anticipo il calendario dei pagamenti e, se necessario, aggiornare i dati bancari comunicati all’INPS. In caso di dubbi o necessità di supporto, è possibile contattare direttamente gli uffici dell’INPS o il proprio istituto pagatore.

Riassumendo…

Pagamento a gennaio 2025: avviene dal 3 gennaio, secondo giorno bancabile del mese.

Limiti per contanti: pensioni fino a 1.000 euro possono essere ritirate in contanti.

IBAN obbligatorio: per importi superiori a 1.000 euro, è necessario fornire l’IBAN all’INPS.

Turnazione alfabetica: il ritiro in contanti segue un calendario basato sull’iniziale del cognome.

Modalità IBAN: accrediti diretti disponibili il 3 gennaio per pensioni su conto corrente.

Consigli pratici: verificare calendario pagamenti e aggiornare dati bancari per evitare ritardi.

A ogni modo, chi non rispetta il proprio turno per ritirare la pensione non la perde.