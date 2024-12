Calendario pagamenti pensioni 2025: le date da segnare subito

Con l’avvicinarsi del nuovo anno, cresce l’attenzione verso il pagamento pensioni 2025 , un tema di grande rilevanza per milioni di italiani. Sebbene l’INPS non abbia ancora diffuso il calendario ufficiale, è possibile fare alcune previsioni basandosi sulle regole in vigore, tra cui quelle definite dalla legge n. 205 del 2017.

Questa normativa traccia le modalità e i tempi di accredito delle pensioni, garantendo una struttura chiara e prevedibile per i beneficiari.

Le regole per le date di pagamento

Il sistema di pagamento delle pensioni segue una regola fondamentale: l’accredito avviene il primo giorno bancabile di ogni mese.

Se tale giorno coincide con un festivo o una fine settimana, il pagamento slitta al primo giorno utile successivo. A gennaio, però, si applica una regola speciale: il pagamento avviene sempre il secondo giorno lavorativo dopo Capodanno.

I giorni bancabili rappresentano le date in cui istituti di credito e Poste Italiane sono operativi. Tuttavia, ci sono differenze importanti:

Banche: i giorni bancabili sono dal lunedì al venerdì.

Poste Italiane: includono anche il sabato, salvo festività.

Questa distinzione può influire sulle date di pagamento, creando una lieve discrepanza tra chi riceve l’accredito su conto bancario e chi lo riceve tramite Poste.

Data Stima per pagamento pensioni 2025

Archiviato il pagamento pensioni dicembre 2024, basandosi sulle regole vigenti, è possibile delineare il calendario indicativo per i pagamenti pensioni del 2025. Ecco una panoramica mese per mese:

Gennaio: Venerdì 3, considerando la regola speciale del secondo giorno utile dopo Capodanno.

Febbraio: Sabato 1° per chi utilizza le Poste, lunedì 3 per chi ha un conto in banca.

Marzo: Sabato 1° per le Poste, lunedì 3 per le banche.

Aprile: martedì 1°.

Maggio: Venerdì 2.

Giugno: martedì 3.

Luglio: Martedì 1°.

Agosto: Venerdì 1°.

Settembre: Lunedì 1°.

Ottobre: ​​Mercoledì 1°.

Novembre: lunedì 3.

Dicembre: Lunedì 1°.

Pagamento pensioni 2025: differenze tra accredito e ritiro in contanti

Per i pensionati che ricevono l’importo direttamente su conto corrente tramite IBAN, il pagamento avviene automaticamente nella data stabilita.

Tuttavia, per chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali, è necessario seguire un calendario specifico basato sull’iniziale del cognome. Questo sistema di rotazione, che varia mese per mese, viene predisposto per gestire il flusso di persone agli sportelli postali in modo ordinato ed evitare assembramenti.

Il calendario di turnazione del pagamento pensioni 2025 in contanti sarà noto solo mese dopo mese e sarà pubblicato a cura di Poste in accordo con INPS.

Riassumendo