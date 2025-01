Obbligo PEC 2025: nuove regole per questi lavoratori

La Legge di Bilancio 2025 ha apportato una significativa modifica alla normativa relativa alla Posta Elettronica Certificata (PEC), ampliando il perimetro dei soggetti obbligati a possederne un indirizzo. Questo cambiamento è stato introdotto mediante una revisione dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Legge n. 179/2012, segnando un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

L’evoluzione dell’obbligo PEC

L’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC non è una novità assoluta nel panorama normativo italiano. Inizialmente, la normativa già prevedeva l’obbligatorietà della PEC per le imprese individuali, le società e i professionisti iscritti ad albi professionali.

Questa misura era stata concepita per garantire maggiore sicurezza, tracciabilità e rapidità nelle comunicazioni ufficiali.

Con l’introduzione delle nuove disposizioni, l’obbligo viene esteso anche agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria. Questa innovazione si inserisce in un contesto più ampio di semplificazione amministrativa e lotta alla burocrazia, favorendo al contempo una maggiore trasparenza nei rapporti societari.

Gli amministratori di società e il nuovo obbligo

La principale novità consiste nell’inclusione degli amministratori di società tra i soggetti tenuti a disporre di un indirizzo PEC attivo. Questa modifica risponde alla necessità di agevolare le comunicazioni tra enti pubblici e amministratori, riducendo i tempi e i costi legati alle notifiche cartacee. Dunque, non più solo chi decide di aprire partita IVA in forma individuale deve avere PEC e non solo la società (come persona giuridica). Anche gli amministratori di dette società dovranno obbligatoriamente dotarsi di indirizzo PEC.

L’indirizzo PEC personale degli amministratori consentirà, infatti, di veicolare in maniera diretta e sicura informazioni rilevanti, come comunicazioni ufficiali, notifiche e richieste da parte delle autorità competenti. Inoltre, la PEC offre garanzie di integrità e opponibilità delle comunicazioni, rendendola uno strumento cruciale per il funzionamento delle imprese.

Obiettivi della novità

L’estensione dell’obbligo PEC agli amministratori di società si inserisce in una strategia più ampia di digitalizzazione e modernizzazione del sistema amministrativo italiano.

miglioramento dell’efficienza amministrativa: la PEC consente di snellire i procedimenti burocratici, eliminando molte delle inefficienze legate ai tradizionali sistemi di comunicazione;

riduzione dei costi: l’utilizzo della PEC comporta un abbattimento delle spese per l’invio di comunicazioni ufficiali, sia per le imprese che per le amministrazioni pubbliche;

aumento della trasparenza: l’obbligo di PEC per gli amministratori garantisce una maggiore chiarezza nelle relazioni tra società e istituzioni, facilitando il controllo e la tracciabilità delle operazioni.

Cosa fare

Tra gli obiettivi principali figurano:

L’introduzione dell’obbligo di PEC per gli amministratori potrebbe comportare alcune implicazioni operative. In primo luogo, sarà necessario che i soggetti interessati si dotino di un indirizzo PEC personale, qualora ne siano sprovvisti. Questo potrebbe richiedere un investimento iniziale, sebbene i costi associati siano generalmente contenuti.

In secondo luogo, le imprese dovranno aggiornare i propri registri e sistemi interni per garantire che gli indirizzi PEC degli amministratori siano correttamente registrati e utilizzati. Questo aspetto è particolarmente rilevante per le società di dimensioni maggiori, dove il numero di amministratori può essere significativo.

La PEC come strumento di sviluppo digitale

L’estensione dell’obbligo PEC agli amministratori si inserisce in un contesto più ampio di transizione digitale. La PEC rappresenta infatti uno degli strumenti cardine per la realizzazione di una pubblica amministrazione più moderna e accessibile, nonché per favorire l’adozione di pratiche digitali nel settore privato.

La digitalizzazione non si limita alla semplice introduzione di nuovi strumenti tecnologici, ma implica un cambiamento culturale e organizzativo che coinvolge tutti gli attori economici. In questo senso, l’obbligo PEC costituisce un passo significativo verso un sistema più efficiente e innovativo.

Riassumendo…