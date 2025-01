Lobby green, lo scandalo che ha colpito l’UE non ha fine

E ti pareva che dietro non c’erano motivi legati ai soldi. Lo scandalo sui fondi spinti per le lobby green sta facendo tabula rasa: l’accusa, portata alla luce da un’inchiesta del quotidiano olandese De Telegraaf, riguarda presunti finanziamenti segreti elargiti dalla Commissione Europea a organizzazioni ambientaliste. Questi fondi, inizialmente destinati a progetti climatici e ambientali, sarebbero stati utilizzati per creare una “lobby ombra” volta a influenzare le politiche green, in particolare quelle legate al Green Deal europeo, il piano strategico per la transizione ecologica.

L’accusa e i dettagli dell’inchiesta

L’indagine getta un’ombra sulla trasparenza dell’UE, sollevando polemiche tra Stati membri e opinione pubblica.

Le destre europee e non solo non attendevano altro, e ora per le lobby green si fa davvero dura. Secondo De Telegraaf, la Commissione Europea avrebbe stretto accordi riservati con ONG ambientaliste, destinando loro ingenti somme di denaro per influenzare europarlamentari e Stati membri in favore delle proposte green. Tra i documenti analizzati, spicca un contratto del valore di 700.000 euro destinato a guidare il dibattito sulle politiche agricole sostenibili.

L’inchiesta sottolinea come queste organizzazioni non agissero in maniera autonoma, ma fossero vincolate da obiettivi precisi. L’accusa principale è che tali ONG, invece di mantenere un ruolo critico e indipendente, siano state trasformate in strumenti per promuovere le politiche climatiche dell’ex commissario Frans Timmermans, figura chiave del Green Deal. Questi fondi, etichettati come “sussidi per il clima”, avrebbero finanziato un piano strategico mirato a sostenere politiche già contestate in molti Paesi membri.

Lobby green, reazioni politiche

Lo scandalo ha generato un acceso dibattito, in particolare tra i critici del Green Deal. Zoltan Kovacs, portavoce del primo ministro ungherese Viktor Orbán, è intervenuto con toni duri sui social media, accusando la Commissione Europea di manipolare il sostegno popolare alle politiche climatiche attraverso incentivi economici.

Secondo Kovacs, la spontaneità del movimento ambientalista sarebbe stata compromessa da finanziamenti europei, sollevando dubbi sull’autenticità del consenso attorno al Green Deal. Le dichiarazioni dell’Ungheria si inseriscono in un contesto di attriti già esistenti tra Budapest e Bruxelles, ma evidenziano anche una frattura più ampia: quella tra i Paesi membri che sostengono pienamente le politiche climatiche europee e quelli che le percepiscono come un’imposizione.

La vicenda evidenzia un problema ricorrente nell’Unione Europea: la difficoltà di garantire trasparenza nei processi decisionali e nell’utilizzo dei fondi pubblici. Se confermate, le accuse rivelano una mancanza di chiarezza nell’assegnazione e nell’impiego delle risorse destinate a progetti ambientali, alimentando sospetti di favoritismo e strumentalizzazione.

Le ONG ambientaliste, storicamente percepite come voci indipendenti e critiche nei confronti delle istituzioni, potrebbero aver perso credibilità. Se da un lato queste organizzazioni rivendicano il loro ruolo cruciale nella lotta ai cambiamenti climatici, dall’altro il coinvolgimento in operazioni di lobbying segreto potrebbe minare la fiducia pubblica nella loro autonomia.

L’impatto sul Green Deal europeo

Il Green Deal europeo è stato presentato come una delle più ambiziose strategie dell’UE per affrontare l’emergenza climatica e promuovere una transizione verso un’economia sostenibile. Tuttavia, il piano ha sempre incontrato resistenze, sia da parte di alcuni Stati membri, sia da settori industriali e agricoli che temono un impatto negativo sulle loro attività. Lo scandalo rischia ora di compromettere ulteriormente la sua credibilità, rafforzando il fronte dei suoi oppositori.

Le politiche climatiche richiedono un consenso ampio e una comunicazione trasparente per essere efficaci. Tuttavia, la percezione che il sostegno alle misure green sia stato “comprato” potrebbe alimentare lo scetticismo, specialmente tra i cittadini che già vedono queste iniziative come costose e lontane dalle loro preoccupazioni quotidiane.

La risposta della Commissione Europea

La Commissione Europea, al momento, non ha fornito risposte esaustive alle accuse mosse dall’inchiesta contro le lobby green.

Pur difendendo ilcome un piano essenziale per affrontare i cambiamenti climatici, resta da chiarire se l’utilizzo dei fondi sia stato conforme ai principi di legalità e trasparenza. Gli oppositori del piano chiedono ora un’indagine indipendente per fare luce sulle responsabilità e valutare l’effettivo impatto di questi finanziamenti sul processo decisionale europeo.

Il rischio per Bruxelles non è solo quello di dover affrontare un’indagine interna, ma anche di vedere compromessa la fiducia degli Stati membri e dei cittadini nei confronti delle sue politiche. Con una crisi climatica in corso, la perdita di credibilità potrebbe rallentare ulteriormente l’adozione di misure necessarie per affrontare le sfide ambientali.

Lo scandalo sui presunti fondi segreti destinati alle ONG ambientaliste rappresenta un nuovo banco di prova per l’Unione Europea. Se confermate, le accuse potrebbero avere ripercussioni profonde non solo sulla reputazione delle istituzioni, ma anche sul futuro delle politiche climatiche europee. In un momento in cui la lotta ai cambiamenti climatici richiede azioni rapide e coraggiose, episodi di opacità come questo rischiano di indebolire la legittimità delle decisioni prese a Bruxelles. La sfida per l’UE sarà quella di ristabilire la fiducia, dimostrando che le sue politiche non sono frutto di influenze nascoste ma rispondono realmente alle esigenze di sostenibilità e benessere per tutti i cittadini europei.

