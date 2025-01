Il nuovo bonus 2025 che aumenta la busta paga: come funziona?

Con l’approvazione della Legge n. 207/2024 (manovra bilancio 2025), il legislatore italiano introduce un nuovo meccanismo di sostegno economico per i lavoratori dipendenti con redditi più bassi. Un nuovo bonus busta paga è concepito per alleggerire il carico fiscale di chi rientra in precise fasce di reddito, offrendo un beneficio che non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Vediamo nel dettaglio come funziona questa misura e quali sono i criteri applicativi.

Le fasce di reddito e il calcolo del nuovo bonus busta paga

La somma spettante ai lavoratori dipendenti viene determinata sulla base del reddito annuale complessivo, con percentuali differenziate che variano in funzione delle soglie di reddito.

7,1% per redditi fino a 8.500 euro annui;

5,3% per redditi fino a 15.000 euro annui;

4,8% per redditi fino a 20.000 euro annui.

Di seguito, le aliquote previste per questo nuovo bonus busta paga:

La determinazione del bonus è rapportata al reddito percepito su base annua e calcolata considerando l’importo mensile moltiplicato per 13 mensilità, o per 14 laddove il contratto collettivo preveda la quattordicesima. Non è da confondere con il bonus IRPEF di 100 euro (ex bonus Renzi).

Modalità di erogazione

L’attribuzione del nuovo bonus busta paga avviene automaticamente attraverso i sostituti d’imposta (datore di lavoro). Questi soggetti applicano il beneficio direttamente in busta paga durante l’erogazione mensile degli stipendi, utilizzando come riferimento il reddito presunto del lavoratore. Il beneficio, dunque, viene anticipato dal datore. A fronte di questo anticipo il datore matura un credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione.

Tuttavia, la spettanza effettiva del bonus non è definitiva al momento dell’erogazione. Una verifica puntuale viene effettuata in sede di conguaglio fiscale (come per il bonus natale di 100 euro), fase in cui si accerta l’effettivo diritto del lavoratore al beneficio ricevuto. Questa procedura consente di rettificare eventuali discrepanze tra le somme erogate e quelle effettivamente spettanti.

Nel caso in cui il bonus risultasse indebitamente percepito, il sostituto d’imposta è tenuto a recuperare gli importi non dovuti. La normativa stabilisce un criterio di recupero progressivo per rendere meno gravoso il rimborso per il lavoratore. In particolare, se l’importo da restituire supera i 60 euro, il recupero viene suddiviso in dieci rate mensili di pari importo, che iniziano a decorrere dalla prima retribuzione utile successiva al conguaglio.

Questo sistema consente una gestione più flessibile, evitando di impattare significativamente sullo stipendio mensile del lavoratore.

Chiarimenti operativi in attesa

Per l’applicazione pratica e uniforme del nuovo bonus busta paga, sarà necessario attendere ulteriori istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le indicazioni attese dovrebbero fornire dettagli sui seguenti aspetti:

modalità operative per l’erogazione del beneficio;

specifiche su eventuali casi particolari non previsti dalla normativa primaria;

chiarimenti su possibili dubbi interpretativi legati alla gestione del conguaglio fiscale.

L’intervento dell’Agenzia delle Entrate è cruciale per assicurare una corretta applicazione della misura e prevenire errori che potrebbero generare contenziosi tra lavoratori e datori di lavoro.

Nuovo bonus busta paga: i benefici attesi

Il nuovo bonus busta paga rappresenta una misura mirata a sostenere le fasce di reddito più deboli, con l’obiettivo di incrementare il potere d’acquisto e contrastare le disuguaglianze economiche. Attraverso una distribuzione modulata del beneficio, la norma cerca di garantire una maggiore equità fiscale, senza gravare eccessivamente sui bilanci statali.

Per i lavoratori, questo strumento potrebbe tradursi in un incremento tangibile del reddito disponibile, utile per far fronte alle spese quotidiane in un contesto economico caratterizzato da crescenti pressioni inflazionistiche.

Dal lato delle imprese, l’automatismo nell’erogazione e la possibilità di compensazione fiscale rappresentano elementi che agevolano la gestione di questa misura, evitando oneri amministrativi eccessivi.

Riassumendo…