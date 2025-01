Tasse al minimo: ecco come il Portogallo accoglie i giovani

Il Parlamento portoghese con l’approvazione della Legge di Bilancio per il 2025, introduce significative modifiche fiscali con l’obiettivo di agevolare le nuove generazioni. Un sistema di tasse ai minimi storici.

Tra le misure più rilevanti spicca un ampliamento del regime fiscale noto come Irs Jovem, ideato per sostenere i giovani lavoratori attraverso un trattamento fiscale favorevole. Questa iniziativa, già in vigore, subirà ulteriori modifiche che ne rafforzeranno l’efficacia e l’attrattività.

Irs Jovem: un regime di tasse in esenzione decrescente

Mentre l’Italia cerca di attirare il rientro dei giovani con il regime degli impatriati, l’Irs Jovem è un meccanismo di tasse che permette in Portogallo un’esenzione parziale o totale dall’imposta sui redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo.

100% di esenzione dall’imposta sul reddito nel primo anno;

75% di esenzione dal secondo al quarto anno;

50% di esenzione dal quinto al settimo anno;

25% di esenzione dall’ottavo al decimo anno.

Il regime si sviluppa su un arco temporale massimo di dieci anni, offrendo vantaggi decrescenti nel tempo:

Tuttavia, la novità più rilevante per il 2025 è l’innalzamento del limite massimo di reddito su cui si applicano le esenzioni. Questo tetto, precedentemente compreso tra 10 e 40 volte l’Indice di Sostegno Sociale (IAS), è stato portato a 28.009 euro, ovvero 55 volte l’IAS. Questa modifica rappresenta un significativo ampliamento della platea di giovani che potranno beneficiare del regime fiscale agevolato.

Una flessibilità temporale per i periodi di non reddito

Un ulteriore aspetto che caratterizza l’Irs Jovem è la sua flessibilità. Nei periodi in cui i beneficiari non percepiscono redditi da lavoro, l’esenzione non viene applicata.

Tuttavia, gli anni non utilizzati possono essere recuperati successivamente, purché non si superi il limite complessivo di dieci anni di agevolazioni. Questo approccio consente ai giovani lavoratori di adattare i benefici fiscali alle loro specifiche esigenze lavorative e personali.

Esclusioni dal regime di tasse agevolate: le limitazioni dell’Irs Jovem

Nonostante le modifiche in arrivo, restano invariati alcuni criteri restrittivi per accedere al regime. Sono esclusi i contribuenti che già beneficiano di altre agevolazioni fiscali, come:

il regime di residenza non abituale;

gli incentivi alla ricerca scientifica e all’innovazione;

il programma Regressar, volto a incentivare il rientro dei cittadini portoghesi emigrati;

i contribuenti con situazioni fiscali irregolari.

queste restrizioni mirano a garantire che l’Irs Jovem sia rivolto esclusivamente a chi non usufruisce già di significativi vantaggi fiscali.

L’ammonizione del Fondo Monetario Internazionale (FMI)

Nonostante l’entusiasmo del Governo portoghese per le nuove misure sulle tasse, come riporta il quotidiano online ufficiale della nostra Agenzia Entrate, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha espresso alcune riserve sulla sostenibilità economica e sull’efficacia del piano. In particolare, il FMI ha sollevato dubbi sull’impatto dell’Irs Jovem nella lotta contro l’emigrazione giovanile, un problema che da anni affligge il Portogallo.

Secondo il FMI, sebbene le entrate fiscali temporanee possano supportare gli obiettivi di bilancio, le riduzioni fiscali previste e l’aumento di salari e pensioni devono essere gestiti con cautela. “Le misure fiscali dovrebbero essere parte di una riforma complessiva del sistema, mirata alla semplificazione e alla riduzione significativa delle esenzioni”, ha dichiarato l’istituzione internazionale. Questo suggerisce la necessità di un approccio più sistematico e di lungo termine nella pianificazione fiscale.

Obiettivi e sfide delle tasse in Portogallo

La manovra del 2025 del Portogallo intende non solo incentivare l’occupazione giovanile, ma anche frenare il fenomeno dell’emigrazione. Il Portogallo, infatti, ha registrato un consistente esodo di giovani in cerca di opportunità lavorative all’estero, attratti da migliori prospettive economiche e professionali. L’Irs Jovem si propone come uno strumento per rendere il Paese più competitivo nel trattenere i talenti, offrendo un sistema fiscale più favorevole.

Tuttavia, l’effettività del regime nel raggiungere questi obiettivi rimane incerta. Le preoccupazioni sollevate dal FMI evidenziano come tali misure possano non essere sufficienti da sole. Un sistema fiscale più inclusivo e riformato potrebbe essere necessario per ottenere risultati duraturi.

