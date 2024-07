L’emissione delle fatture elettroniche è diventata una necessità per molti professionisti e imprese in Italia, specialmente dopo l’entrata in vigore del decreto PNRR 2, che ha esteso l’obbligo anche ai contribuenti in regime forfettario. Rivolgersi a un commercialista per questo servizio può sembrare la soluzione più semplice, ma è fondamentale comprendere i costi associati per poter prendere una decisione informata.

In Italia, la fatturazione elettronica è obbligatoria, possiamo dire, ormai per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti nel paese.

Questo obbligo include non solo le grandi aziende, ma anche i piccoli imprenditori e i liberi professionisti in regime forfettario.

Fattura elettronica: perché rivolgersi a un commercialista?

L’Agenzia delle Entrate offre diversi strumenti gratuiti per la predisposizione, trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche. Una strada che permette l’emissione fattura elettronica gratis per forfettari e NON forfettari. Per accedere al servizio occorre autenticarsi all’area “Fatture e corrispettivi“. Tuttavia, questi strumenti possono risultare inadeguati per chi deve gestire un volume elevato di fatture o per chi non ha familiarità con la gestione contabile.

Affidarsi a un commercialista per l’emissione delle fatture elettroniche offre diversi vantaggi:

riduzione degli errori : un professionista esperto riduce il rischio di errori nella compilazione delle fatture, evitando possibili sanzioni;

risparmio di tempo : per chi ha poco tempo o non ha dimestichezza con gli strumenti digitali, delegare questa attività permette di concentrarsi su altre aree del proprio business;

consulenza fiscale: un commercialista può offrire una consulenza completa, aiutando a ottimizzare la gestione fiscale complessiva.

Costi associati

I costi per rivolgersi a un commercialista per l’emissione delle fatture elettroniche variano a seconda di diversi fattori, tra cui il volume d’affari e il numero di fatture da emettere. Ecco una panoramica dei costi tipici:

costo per singola fattura : generalmente, il costo per l’emissione di una singola fattura elettronica da parte di un commercialista può variare tra i 3 e i 5 euro. Questo costo può sembrare esiguo, ma se si devono emettere molte fatture ogni mese, l’importo totale può aumentare significativamente;

servizi aggiuntivi : oltre all'emissione delle fatture, i commercialisti offrono spesso servizi aggiuntivi come la trasmissione delle fatture, la loro conservazione a norma di legge e l'assistenza fiscale generale. Questi servizi possono comportare costi aggiuntivi;

tariffa annuale: in genere commercialisti propongono un pacchetto annuale che comprende la gestione completa della contabilità, inclusa l'emissione delle fatture elettroniche. Il costo di questi pacchetti può oscillare tra i 500 e i 1.000 euro all'anno, a seconda della complessità e del volume del lavoro richiesto.

Fattura elettronica: esempi di costi e alternative al commercialista

Considerando un piccolo imprenditore con poche fatture: se un professionista emette circa 50 fatture all’anno, il costo per rivolgersi a un commercialista potrebbe essere di circa 150-250 euro all’anno, considerando un costo medio di 3-5 euro per fattura.

Per un’impresa di medie dimensioni che emette 200 fatture all’anno potrebbe spendere tra i 600 e i 1.000 euro solo per l’emissione delle fatture. A questo, si aggiungerebbero eventuali costi per la conservazione delle fatture e altri servizi di consulenza fiscale.

Nonostante i benefici, i costi associati all’affidamento a un commercialista possono essere onerosi per alcune piccole imprese o professionisti. Fortunatamente, esistono alternative valide:

software di fatturazione elettronica : esistono numerosi software sul mercato che permettono di gestire autonomamente l’emissione delle fatture elettroniche. Questi software possono variare da soluzioni gratuite a opzioni più avanzate con costi mensili o annuali. I vantaggi includono la possibilità di gestire in modo autonomo le fatture, riducendo i costi a lungo termine;

servizi online : alcuni servizi online offrono pacchetti per la gestione completa delle fatture elettroniche, inclusa la conservazione e l'invio. Questi servizi sono spesso più economici rispetto ai commercialisti tradizionali e possono offrire funzionalità aggiuntive come la gestione delle scadenze e dei pagamenti;

supporto delle associazioni di categoria: alcune associazioni di categoria offrono supporto ai loro membri per l'emissione delle fatture elettroniche, spesso a costi ridotti o inclusi nella quota associativa.

Riassumendo…