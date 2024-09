Si avvicina la data di presentazione della legge di Stabilità per il 2025 e inizia a farsi ogni giorno più chiaro il quadro delle misure che il governo Meloni intende varare sull’economia. Immancabile il capitolo previdenziale. Nei giorni scorsi, il ministro per il Lavoro, Marina Elvira Calderone, ha confermato alcune voci che circolano da tutta l’estate e alimentate dal suo stesso sottosegretario, Claudio Durigon, a proposito del trasferimento del Tfr (Trattamento di fine rapporto) ai fondi pensione. Ha precisato che non ci sarà alcuna novità di portata rivoluzionaria, bensì provvedimenti che andranno nella direzione di accrescere il reddito dei futuri pensionati italiani.

Trasferimento Tfr con silenzio-assenso

Si parla anche di possibili incentivi in favore di chi, pur avendo compiuto 67 anni di età, volesse continuare a lavorare. Ma la misura che sta facendo discutere di più e senz’altro più attesa da parte di milioni di lavoratori riguarda il trasferimento del Tfr ai fondi pensione. Il governo vorrebbe riaprire i termini per un nuovo semestre di silenzio-assenso. Già l’esperimento vi era stato nel 2006, ai tempi del governo Berlusconi. I risultati non furono entusiasmanti.

In cosa consisterebbe il nuovo semestre? Ai lavoratori dipendenti verrebbero assegnato sei mesi di tempo per decidere se aderire a un fondo pensione e nel caso trasferirvi il Tfr. Se non arrivasse alcuna comunicazione ufficiale, il trasferimento del Tfr sarebbe automatico. A favore di quale fondo? Di quello della categoria di appartenenza o, in presenza di più fondi, quello con il maggiore numero di iscritti. Infine, se il contratto di lavoro non ha previsto alcun accordo in tal senso, si opterebbe per Fondinps, il fondo pensione dell’Inps.

Timori su congruità pensioni future

I lavoratori alle dipendenze di aziende con più di 50 dipendenti già devono obbligatoriamente aderire a un fondo pensione. In assenza di adesione e di fondi di categoria, si ha per l’appunto il trasferimento del Tfr all’Inps.

Qual è il senso di questo provvedimento? Aumentare il numero di iscritti a una qualche forma di. Ad oggi, risultano meno di 10 milioni su una platea di 24 milioni di lavoratori. Il problema risiede nel metodo di calcolo della pensione per coloro che hanno iniziato a versare contributi dopo il 1995. Con il cosiddetto metodo contributivo , l’assegno è legato strettamente al montante accumulato. Rispetto al calcolo retributivo e misto, ci sarà una riduzione degli importi per gli attuali lavoratori più giovani.

In buona sostanza, il trasferimento del Tfr a un fondo pensione mira ad accrescere il reddito dei futuri pensionati. Il Tfr, che grosso modo equivale a uno stipendio lordo all’anno, è rivalutato annualmente in base al tasso d’inflazione. I fondi pensione tendono a batterne la performance, investendo sui mercati finanziari. Non è stato così negli anni passati, causa crollo dell’obbligazionario, in particolare. Tuttavia, nel lungo periodo la tendenza è chiara e favorevole ai fondi pensione.

Rendita vitalizia mensile più basse per donne

Esisterebbe, dunque, una maggiore convenienza per il lavoratore ad aderire ad un fondo pensione. Il trasferimento del Tfr dovrebbe avvenire anche in assenza di meccanismi opinabili come il silenzio-assenso. Ma va detto che, a fronte degli indiscussi benefici, esistono diverse condizioni contrattuali a cui prestare attenzione. Possono esservi, ad esempio, rigidità in fase di eventuale riscossione del capitale prima dell’età pensionabile. Una di questa risulta relativamente più svantaggiosa per le donne. In pratica, quando si raggiunge l’età pensionabile o altra indicata dagli accordi, il fondo pensione eroga o il capitale in un’unica soluzione o una rendita vitalizia. In questo secondo caso, l’importo dipenderà dall’aspettativa di vita come da statistiche dell’Istat.

E qui arriva la peculiarità negativa per le donne.

Trasferimento Tfr a fondo pensione benefico per tutti

Secondo l’Istat, nel 2023 un uomo aveva in Italia un’aspettativa di vita di 81,1 anni, una donna di 85,2 anni. Facciamo un esempio pratico per capire quali sono le conseguenze di tale disparità. Supponiamo che un lavoratore di 67 anni abbia accumulato un capitale di 100.000 euro. Il fondo pensione gli riconoscerà una rendita vitalizia in base all’attesa che egli viva altri 14,1 anni (81,1 anni – 67). Dunque, ogni anno gli verserà circa 7.092 euro, qualcosa come 591 euro al mese. Nel caso di una donna, la rendita vitalizia terrà conto del fatto che la sua vita residua attesa sia in media di altri 18,2 anni. Pertanto, i 100.000 euro le saranno spalmati per un importo annuo di 5.495 euro, circa 458 euro al mese.

Da questi numeri emerge che il trasferimento del Tfr a un fondo pensione sarebbe più conveniente per un uomo. In realtà, a rigore non è così. Egli percepirà una rendita mensile più alta, ma per un periodo inferiore. Solo nel caso in cui smentisse la statistica a e vivesse ben più a lungo delle aspettative secondo l’Istat (e magari di una donna), il beneficio diverrebbe effettivo. Ciò non toglie che, a parità di accantonamenti, il fondo pensione tenderà a rendere di più del Tfr lasciato in azienda. Uomo o donna, dunque, poco importa. Tutti i lavoratori trarrebbero potenzialmente un beneficio.

