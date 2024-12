Se c’è un problema ancora importante oggi, nonostante alcuni dati indichino un miglioramento della situazione, questo problema è la disoccupazione. Sono tanti i cittadini alla ricerca di un lavoro o, quantomeno, di una formazione che consenta loro di trovare più facilmente un’occupazione. In gergo tecnico si chiamano politiche attive del lavoro le iniziative messe in atto dallo Stato per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, oltre a migliorare la formazione di chi è in cerca di occupazione. Una novità è giunta di recente: dal 18 dicembre il Ministero del Lavoro ha avviato la piattaforma SIISL per le candidature ai posti di lavoro che le imprese hanno deciso di ricercare proprio su questo strumento.

Della piattaforma SIISL, acronimo di Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, si parla ormai da tempo. Si tratta della piattaforma sulla quale devono iscriversi già oggi i richiedenti l’Assegno di Inclusione, il Supporto Formazione e Lavoro o la Naspi. E adesso, la piattaforma si apre ad un pubblico ancora più ampio.

Cerchi lavoro? Ecco la piattaforma SIISL del Ministero del Lavoro dove trovare occasioni, come iscriversi e candidarsi

Iscriversi alla piattaforma, caricare il curriculum, consultare i posti di lavoro vacanti che, tramite algoritmo, il sistema proporrà al diretto interessato in base ai dati da lui inseriti: ecco ciò che permetterà di fare la piattaforma.

Per l’iscrizione il sito di riferimento è “**www.siisl.lavoro.gov.it**”. Come detto, la piattaforma SIISL funziona da tempo. Inizialmente era a uso esclusivo di chi stava per richiedere uno dei due sussidi che hanno sostituito il Reddito di Cittadinanza. Da novembre, la piattaforma è aperta anche ai beneficiari delle indennità per disoccupati e adesso alla generalità dei soggetti che cercano lavoro, così come alle imprese che lo offrono. Oggi c’è anche la possibilità di iscriversi su base volontaria. Come sempre, per l’accesso sono necessarie le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Ecco una guida sintetica alle opportunità che la piattaforma offre

Una volta autenticati, si completa la registrazione verificando, tramite codici OTP, il proprio numero di cellulare e l’indirizzo email. Successivamente, è necessario inserire il curriculum e compilare il questionario. Questi passaggi sono fondamentali affinché l’Intelligenza artificiale possa profilare l’interessato, proponendogli poi le offerte di lavoro più adatte alle sue esigenze. Sulla piattaforma sono già presenti le offerte di lavoro, consultabili in ordine cronologico, così come le offerte formative.

L’utente iscritto sulla piattaforma può quindi consultare tutte le proposte di lavoro e di formazione pubblicate. Per poi, naturalmente, manifestare interesse verso quelle a lui più consone.

Da tenere presente che, sulla base dei dati inseriti dall’utente, la piattaforma SIISL è in grado di calcolare quella che viene definita affinità tra il candidato e una determinata offerta di occupazione.

La piattaforma non fa altro che estrarre dal curriculum e dalle informazioni inserite dal cittadino i dati più opportuni per individuare le offerte di lavoro più congeniali. Inoltre, se emergono lacune nelle competenze del candidato, la piattaforma suggerirà le attività formative disponibili. Alle quali poi l’utente farebbe meglio a iscriversi per completare il proprio profilo.