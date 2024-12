Obbligo SIISL: l’INPS ti avvisa via SMS per non perdere la NASPI

Negli ultimi giorni, l’INPS ha avviato una campagna informativa rivolta ai percettori delle indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL, tramite l’invio di messaggi SMS. Questa comunicazione non deve destare preoccupazioni nei destinatari, poiché si tratta semplicemente di un promemoria per adempiere a un nuovo obbligo previsto dalla normativa vigente.

A partire da novembre (precisamente dal giorno 24), infatti, è entrato in vigore un nuovo obbligo per coloro che percepiscono l’indennità NASPI e DIS-COLL. In ottemperanza all’articolo 25 del Decreto Coesione e al Decreto n.

Piattaforma SIISL, quali dati inserire

174/2024 del Ministero del Lavoro, chi beneficia di queste prestazioni deve accedere alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Tale accesso è richiesto entro 15 giorni dall’inizio della fruizione dell’indennità.

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma SIISL, gli utenti sono tenuti a:

Compilare e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale;

Fornire le informazioni necessarie all’integrazione del proprio curriculum vitae;

Inserire i dati utili per consentire la redazione del Patto di servizio.

Queste procedure sono essenziali poiché permettono al Centro per l’Impiego di finalizzare il percorso personalizzato di reinserimento lavorativo.

Perché l’INPS sta inviando messaggi ai percettori di NASPI e DIS-COLL

Premesso che, dal 18 dicembre 2024 la piattaforma SIISL è aperta a tutti, l’invio dei messaggi da parte dell’INPS è finalizzato a garantire che tutti i beneficiari delle prestazioni di disoccupazione siano a conoscenza del nuovo obbligo. Non si tratta, quindi, di un avviso di irregolarità o di una comunicazione allarmante, ma di un promemoria per adempiere correttamente alle nuove disposizioni.

La piattaforma SIISL, infatti, è stata progettata per supportare attivamente chi si trova in condizione di disoccupazione, promuovendo strumenti utili al miglioramento delle competenze professionali e facilitando il ritorno nel mondo del lavoro.

Cos’è il Patto di attivazione digitale

Il Patto di attivazione digitale rappresenta un impegno formale tra il percettore della NASPI (o della DIS-COLL) e i servizi per l’impiego.

Raccogliere le informazioni chiave sulle competenze e sulla situazione lavorativa dell’utente;

Stabilire un percorso di formazione o riqualificazione professionale adeguato;

Facilitare la ricerca di nuove opportunità lavorative in linea con il profilo professionale del beneficiario.

Questo strumento digitale consente di:

Compilando il Patto, il beneficiario della NASPI fornisce, quindi, le informazioni essenziali per pianificare le prossime tappe del reinserimento lavorativo.

Obiettivo della piattaforma SIISL: favorire l’occupazione

L’introduzione dell’obbligo di iscrizione al SIISL ha l’obiettivo principale di promuovere politiche attive per il lavoro. Il sistema, infatti, consente di:

Identificare rapidamente le necessità formative degli utenti;

Mettere in contatto i percettori dell’indennità con opportunità di formazione specifiche;

Facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro attraverso servizi mirati.

Grazie a questo approccio strutturato, si punta a ridurre i tempi di disoccupazione e a garantire un accesso più efficace alle offerte di lavoro disponibili.

Notifiche di scadenza: un promemoria automatico

Per assicurarsi che l’iscrizione alla piattaforma SIISL avvenga nei termini stabiliti, il sistema provvede ad inviare notifiche automatiche in prossimità della scadenza.

Questo meccanismo di alert rappresenta un ulteriore supporto per evitare dimenticanze e consentire ai percettori di NASPI e DIS-COLL di adempiere correttamente agli obblighi previsti.

Chi sono i destinatari dell’obbligo

L’obbligo di iscrizione al SIISL riguarda:

I percettori della NASPI, ossia l’indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il proprio impiego;

I beneficiari della DIS-COLL, la prestazione dedicata ai lavoratori parasubordinati e collaboratori coordinati e continuativi.

In entrambi i casi, l’iscrizione alla piattaforma SIISL e la compilazione del Patto di attivazione digitale sono requisiti indispensabili per continuare a ricevere l’indennità.

Cosa succede se l’obbligo piattaforma SIISL non viene rispettato?

Il mancato rispetto dei termini previsti per l’iscrizione alla piattaforma e per la compilazione del Patto di attivazione digitale potrebbe comportare conseguenze significative, come la sospensione dell’erogazione dell’indennità.

Ciò però non subito. Infatti, in sistema invierà una nuova comunicazione a chi non adempie, invitato a contattare il Centro per l’Impiego ai fini della stipula del Patto. Se ci sarà ancora inerzia da parte del cittadino, allora partiranno le sanzioni.

È dunque fondamentale che i percettori di NASPI e DIS-COLL completino tempestivamente questa procedura, assicurandosi di rispettare tutte le scadenze indicate.

Riassumendo