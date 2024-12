Piattaforma SIISL: il nuovo marketplace del lavoro per tutti

Il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) rappresenta una significativa innovazione nel panorama italiano dell’inclusione lavorativa e sociale. Nato come strumento per favorire percorsi personalizzati di supporto ai cittadini in difficoltà, oggi il SIISL si evolve ulteriormente trasformandosi in un moderno marketplace del lavoro. Grazie a questa evoluzione, si amplia notevolmente la platea degli utenti e si facilitano nuove connessioni tra individui e opportunità lavorative.

Dal 18 dicembre, la piattaforma SIISL, sviluppata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestita dall’INPS, apre le porte a tutta la comunità nazionale.

Ogni cittadino ha la possibilità di caricare il proprio curriculum vitae e navigare tra numerose offerte di lavoro e percorsi formativi messi a disposizione. Contemporaneamente, le imprese possono pubblicare le proprie richieste di personale, ampliando così le possibilità di incontrare i candidati più idonei alle proprie esigenze.

Questa nuova configurazione della piattaforma SIISL segna un passo importante per il mondo del lavoro italiano. Non si tratta solo di uno strumento tecnologico, ma di un vero e proprio catalizzatore di inclusione sociale, volto a creare un mercato del lavoro più accessibile, dinamico e trasparente.

L’evoluzione SIISL: dal supporto mirato al marketplace

Inizialmente concepito per agevolare percorsi specifici rivolti ai beneficiari di strumenti di inclusione, come il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e l’Assegno di Inclusione (ADI), il SIISL ha progressivamente ampliato il suo raggio d’azione. A partire dal 24 novembre, la piattaforma SIISL ha accolto anche i percettori di NASPI e DIS-COLL, due strumenti fondamentali per il sostegno economico ai disoccupati. Questo aggiornamento ha offerto a migliaia di utenti nuovi mezzi per accedere a percorsi formativi e lavorativi mirati, supportandoli nella ricerca attiva di un’occupazione.

Questa espansione conferma la missione del SIISL: diventare un punto di riferimento per chi cerca lavoro o desidera migliorare la propria formazione professionale.

Il futuro del mercato del lavoro: inclusione e tecnologia

La piattaforma SIISL offre uno strumento efficiente sia per i lavoratori in cerca di opportunità sia per le imprese in cerca di talenti.

Secondo il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, l’apertura della piattaforma SIISL a tutti i cittadini rappresenta un impegno concreto per un mercato del lavoro più inclusivo e dinamico. Questa evoluzione, resa possibile grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate, ha come obiettivo principale facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Un aspetto innovativo della piattaforma è l’adozione di strumenti basati su intelligenza artificiale. Questo sistema consente di implementare un “matching” avanzato tra le competenze dei candidati e le esigenze delle imprese. Il risultato è un processo di selezione più rapido, mirato e trasparente, capace di ridurre i tempi di ricerca sia per chi cerca lavoro sia per chi offre opportunità.

L’interoperabilità tra le diverse banche dati, sempre nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, permette di gestire un bacino potenziale di 25 milioni di utenti. In questo modo, ogni individuo può accedere facilmente a corsi di formazione, offerte di lavoro e opportunità di crescita professionale.

Un marketplace del lavoro accessibile a tutti

La piattaforma SIISL si distingue per la sua capacità di rispondere alle esigenze di diversi profili di utenti:

Cittadini: La possibilità di caricare il proprio curriculum e accedere a un vasto database di offerte lavorative e percorsi formativi offre un supporto concreto nella ricerca attiva di lavoro. Ogni utente può personalizzare il proprio percorso e individuare opportunità in linea con le proprie competenze e ambizioni.

Imprese: Per le aziende, SIISL rappresenta uno strumento indispensabile per raggiungere potenziali candidati in modo efficiente. Attraverso la piattaforma, le imprese possono pubblicare offerte di lavoro e individuare profili qualificati con maggiore precisione e rapidità.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, la piattaforma facilita l’interazione tra cittadini e aziende, migliorando l’efficacia dei processi di selezione e inserimento lavorativo.

Piattaforma SIISL: l’importanza della formazione continua

Come si evince dall’ultimo comunicato stampa INPS sulla SIISL si evince anche che un elemento fondamentale del sistela è la promozione della formazione di qualità. L’accesso a percorsi formativi mirati consente ai cittadini di sviluppare nuove competenze e aggiornarsi rispetto alle esigenze del mercato del lavoro. Questo aspetto risulta cruciale in un contesto lavorativo in continua evoluzione, dove le competenze richieste sono sempre più specifiche e in costante cambiamento.

Attraverso il SIISL, gli utenti possono identificare corsi di formazione adeguati alle proprie necessità, migliorando così la propria competitività professionale. Questo approccio non solo agevola l’inserimento lavorativo, ma contribuisce anche a migliorare la qualità complessiva della forza lavoro italiana.

Riassumendo