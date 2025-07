Caro benzina in autostrada, spunta il distributore più costoso

Se quest’estate ti sei messo in viaggio con l’auto, avrai sicuramente notato i rincari dei prezzi del carburante. Fare rifornimento lungo le autostrade può costare fino all’11% in più rispetto ai distributori presenti sulla rete urbana. Ma dove si trova il distributore di benzina più caro del Paese? E quali sono le strategie per risparmiare?

Prezzi record a Rho Sud e in altre aree di servizio

Un’inchiesta condotta da Altroconsumo ha rivelato che la differenza di prezzo più eclatante è stata registrata nell’area di servizio Rho Sud, vicino Milano. Qui un litro di benzina costa in media 1,844 €/l, contro gli 1,64 €/l dei distributori urbani situati nelle vicinanze.

La differenza di 20 centesimi a litro si traduce in un sovrapprezzo di circa 10 euro per un pieno da 50 litri. Prezzi elevati si riscontrano anche in altre aree del Paese:

Irpinia Nord, con un rincaro dell’8,1% rispetto ai distributori cittadini.

Adda Nord, dove la differenza arriva a toccare il -9,5%.

Questa tendenza riguarda gran parte delle aree di servizio autostradali, confermando come i viaggi estivi pesino sempre di più sul portafoglio degli automobilisti.

Anche il diesel subisce rincari importanti

Non solo benzina: anche il diesel mostra aumenti consistenti. Le differenze di prezzo tra autostrada e rete urbana superano spesso l’11%, rendendo i viaggi più costosi anche per chi utilizza mezzi alimentati a gasolio. La causa principale dei prezzi maggiorati lungo le autostrade è la mancanza di concorrenza. Negli autogrill, infatti, non sono presenti distributori rivali, e gli automobilisti hanno poche alternative per rifornirsi. A questo si aggiungono i costi extra come le royalty, ovvero i versamenti che i gestori delle aree di servizio effettuano alle società autostradali per l’utilizzo delle concessioni.

Un altro elemento determinante è la scelta tra self-service e servito. In alcuni casi, optando per il self si può risparmiare fino al 17%, con differenze medie di 20-30 centesimi al litro. Una strategia utile per contenere le spese durante i viaggi.

