Cedolino pensione dicembre 2024, tra bonus e conguagli: cosa ci troviamo

Con l’arrivo di dicembre, i pensionati si preparano a ricevere l’ultimo cedolino pensione dell’anno. Il documento che questo mese si arricchisce, per alcuni, di voci aggiuntive, rispetto all’importo ordinario dell’assegno pensionistico mensile e alla tredicesima mensilità.

È, dunque, un momento cruciale per molti pensionati. Queste misure specifiche variano in base alla situazione personale e reddituale di ciascun beneficiario. Analizziamo in dettaglio tutte le voci che compongono il cedolino pensione di dicembre 2024.

Tredicesima e quattordicesima, sul cedolino pensione dicembre

In primis ricordiamo che il pagamento pensioni dicembre 2024 parte il 2 dicembre (il 1° dicembre è domenica).

Ha compiuto almeno 64 anni nella seconda metà del 2024.

È diventato titolare di una pensione nel corso del 2024.

Riceve una pensione di lavoro o di reversibilità.

Ha un reddito annuo individuale inferiore a 15.161 euro.

Oltre alla tredicesima, il cedolino di dicembre può includere un altro bonus economico: la quattordicesima. Questo beneficio è destinato a determinate categorie di pensionati che soddisfano specifici requisiti anagrafici e reddituali. Nello specifico, la quattordicesima di dicembre viene erogata a chi:

La quattordicesima viene versata in via provvisoria e soggetta a verifiche successive, che si baseranno sui dati reddituali definitivi. Questo significa che il pagamento non è definitivo: eventuali discrepanze nei redditi dichiarati potrebbero portare a una rettifica successiva. Chi ritiene di avere diritto a questa somma ma non l’ha ricevuta può presentare una domanda di ricostituzione tramite l’Ital Uil o un altro patronato competente.

L’Importo aggiuntivo di 154,94 euro

Un’altra voce interessante presente nel cedolino pensione di dicembre è l’importo aggiuntivo (bonus) di 154,94 euro. Introdotto dalla Legge 388/2000, questo bonus è destinato ai pensionati appartenenti a determinate categorie:

Pensionati delle gestioni private.

Ex lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Per accedere a questa somma, il pensionato deve soddisfare precisi requisiti reddituali, oltre a non superare l’importo minimo stabilito per la pensione.

Conguagli fiscali dal Modello 730/2024

Anche in questo caso, il pagamento avviene in via provvisoria, con successivi controlli per verificare la correttezza dei dati dichiarati.

Un’altra componente che potrebbe influire sul cedolino pensione di dicembre riguarda i conguagli fiscali derivanti dal modello 730/2024. Queste operazioni di rettifica e abbinamento delle risultanze contabili coinvolgono i pensionati che hanno scelto l’INPS come sostituto d’imposta. Le movimentazioni possono includere:

Rimborso a credito: se il contribuente ha diritto a un rimborso fiscale, l’importo verrà accreditato direttamente sul rateo pensionistico di dicembre.

Trattenuta per conguaglio a debito: in caso di importi a debito del contribuente, la somma verrà trattenuta direttamente, qualora il recupero rateale non sia stato completato entro novembre.

Come verificare il cedolino pensione di dicembre

Per monitorare le voci incluse nel cedolino pensione di dicembre, è possibile accedere al portale dell’INPS utilizzando le credenziali personali (SPID, CIE o CNS). Una volta effettuato l’accesso, è possibile visualizzare, mediante l’apposta funzione dedicata, il dettaglio di tutti i pagamenti, compresi eventuali importi aggiuntivi o trattenute.

Questa verifica è particolarmente utile per chiarire eventuali dubbi sui conguagli fiscali, sull’erogazione della quattordicesima o sull’importo aggiuntivo di 154,94 euro. In caso di discrepanze, il pensionato può rivolgersi all’INPS o ai patronati per ottenere chiarimenti e, se necessario, richiedere rettifiche.

