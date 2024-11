Bonus Natale. Le FAQ del MEF per pubblici e privati

Un contratto di lavoro part time comporta una riduzione del bonus? No, il bonus non è ridotto per i contratti part time.

Ho più contratti di lavoro dipendente. Come si calcola il numero dei giorni per i quali spetta il bonus? I giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

In caso invece di successione di più contratti di lavoro nel tempo, il bonus sarà erogato dall’ultimo datore di lavoro per la quota di competenza in relazione all’ultimo rapporto di lavoro. Eventuali recuperi e/o integrazioni saranno possibili in sede di dichiarazione dei redditi.

Che succede se non ricevo il bonus nonostante ne abbia i requisiti? È consigliabile contattare l’assistenza di NoiPA per verificare la situazione.

Che cosa succede nel caso in cui il bonus, già riconosciuto insieme alla 13ma mensilità, risulti non spettante? Sarà necessario restituire l’importo non spettante in sede di conguaglio fiscale o dichiarazione dei redditi 2025.

Ho sbagliato ad inserire una richiesta e ho bisogno di inserirne una nuova. Come posso fare? È possibile annullare la richiesta precedente e inserirne una nuova tramite l’Area Personale di NoiPA.

Ho un coniuge non a carico ed entrambi abbiamo i requisiti per ricevere il bonus. Chi dei due deve richiederlo? La richiesta del bonus, in caso di coniugi entrambi potenziali beneficiari, dovrà essere effettuata da uno solo dei due al proprio datore di lavoro. Il rispetto di tale condizione sarà verificato in sede di dichiarazione dei redditi 2025. Si ricorda che è sempre necessario inserire nella domanda il codice fiscale del coniuge (anche se non a carico) o del convivente.