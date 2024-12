Adesione CPB entro oggi 12 dicembre. Nuove FAQ Agenzia delle entrate

Calcolo della soglia del 40% per redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile

La causa di esclusione dal CPB riguarda i contribuenti che, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, hanno maturato redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40%. Al raggiungimento di tale soglia concorrono solo i redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in seguito a disposizioni agevolative destinate a specifiche attività. Non rilevano, invece, componenti di reddito come le plusvalenze PEX derivanti dalla cessione di partecipazioni d’impresa o i dividendi percepiti nell’esercizio dell’attività d’impresa.