WhatsApp addio già dal primo gennaio, questi telefoni lo salutano

Subito una bella mazzata al pronti via per l’anno nuovo. A partire dal 1° gennaio 2025, WhatsApp cesserà di funzionare su diversi smartphone Android che non supportano almeno la versione 5.0 del sistema operativo. Questa decisione, annunciata da Meta, mira a garantire maggiore sicurezza agli utenti e a migliorare le prestazioni dell’applicazione, permettendo l’integrazione di nuove funzionalità.

Motivazioni dell’interruzione del servizio

L’obiettivo principale di Meta è assicurare un ambiente digitale sicuro e aggiornato per tutti gli utenti di WhatsApp.

Samsung:

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Ace

LG:

Optimus G

Optimus L7 II

Optimus F5

Huawei:

Ascend P1

Ascend G510

Ascend Mate

Motorola:

Droid Razr

Moto E (prima generazione)

Sony:

Xperia Z

Xperia ZL

Xperia M

HTC:

One X

Desire 500

Butterfly

ZTE:

Grand S Flex

Lenovo:

A820

Acer:

Liquid Z3

I dispositivi più datati, incapaci di supportare le versioni più recenti dei sistemi operativi, presentano vulnerabilità che potrebbero compromettere la sicurezza delle comunicazioni. Inoltre, l’evoluzione dell’applicazione richiede risorse hardware e software che questi vecchi smartphone non sono in grado di offrire. Funzionalità come la trascrizione dei messaggi vocali, recentemente introdotta, necessitano di tecnologie avanzate non presenti nei dispositivi obsoleti. Di seguito, una lista deiche perderanno l’accesso a WhatsApp dal 1° gennaio 2025:

Inoltre, a partire dal 5 maggio 2025, l’interruzione del servizio interesserà anche alcuni modelli di iPhone, tra cui l’iPhone 5s e l’iPhone 6.

Quanto spenderemo per rimanere con WhatsApp?

Gli utenti che utilizzano uno degli smartphone elencati dovranno considerare l’acquisto di un nuovo dispositivo compatibile con le versioni più recenti di WhatsApp per continuare a utilizzare l’applicazione. È consigliabile effettuare un backup delle chat prima della data di interruzione del servizio, in modo da preservare le conversazioni e poterle ripristinare sul nuovo dispositivo. La decisione di Meta riflette la necessità di mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità per gli utenti di WhatsApp.

Sebbene ciò comporti disagi per i possessori di dispositivi obsoleti, l’aggiornamento a smartphone più recenti garantirà un’esperienza d’uso ottimale e sicura.

Il costo per gli utenti che desiderano continuare a utilizzare WhatsApp dipende dal modello di smartphone che sceglieranno come sostituto. Ecco un’analisi indicativa basata sui segmenti di mercato:

Smartphone di fascia bassa (100-200 €): Per gli utenti che necessitano di un dispositivo essenziale ma aggiornato, sono disponibili modelli Android economici compatibili con le versioni recenti di WhatsApp. Questi dispositivi offrono funzionalità di base e prestazioni adeguate per l’uso quotidiano. Smartphone di fascia media (200-500 €): Questo segmento è il più scelto, poiché offre un buon compromesso tra prezzo e prestazioni. I dispositivi di fascia media garantiscono compatibilità con WhatsApp e una durata a lungo termine. Smartphone di fascia alta (oltre 500 €): Per gli utenti che vogliono investire in modelli premium, questa fascia comprende dispositivi con tecnologie avanzate e prestazioni elevate. Tuttavia, non è una scelta obbligata per usare WhatsApp.

In media, gli utenti spenderanno probabilmente tra 200 e 300 € per sostituire uno smartphone obsoleto con un modello compatibile. Tuttavia, il costo effettivo può variare a seconda delle promozioni e delle offerte disponibili sul mercato.

In sintesi…