Vodafone Italia ceduta agli svizzeri, Swisscom ha ottenuto l’ok

La Commissione Europea ha dato il suo nulla osta all’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, il gruppo svizzero che già controlla Fastweb, tramite il Foreign Subsidies Regulation, il regolamento sulle sovvenzioni estere. Con questa approvazione, Swisscom si avvicina al completamento dell’acquisizione, confermando che il processo procede senza intoppi.

Un’importante acquisizione

Il percorso verso l’acquisizione di Vodafone Italia è iniziato ufficialmente il 15 marzo 2024, quando Swisscom ha annunciato l’intenzione di acquisire la compagnia nel rispetto delle normative europee.

A maggio è stato rivelato il prezzo dell’operazione, pari a 8 miliardi di euro. Il 19 agosto, Swisscom ha notificato la transazione alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea, mentre l’11 settembre l’Antitrust italiana ha aperto un’indagine per verificare la conformità dell’operazione.

Il 23 settembre, la Commissione Europea ha confermato che l’acquisizione non presenta criticità sotto il profilo della concorrenza, consentendo di procedere con la fusione. Si prevede che l’intera operazione si concluda entro il primo trimestre del 2025. Tuttavia, sono ancora in corso le verifiche da parte dell’Antitrust italiana e di altre autorità di regolamentazione. Swisscom ha già ottenuto il via libera da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana, che ha deciso di non esercitare il golden power, e dalla Commissione Federale Svizzera della Concorrenza.

Creazione di un ponte tra Vodafone e Fastweb

Swisscom ha dichiarato che l’acquisizione mira a creare un forte collegamento tra Vodafone Italia e Fastweb, sua controllata in Italia. L’operazione prevede diversi accordi tra Swisscom e il Gruppo Vodafone, sia per il breve che per il lungo termine. Tra questi, è previsto un contratto di licenza che consentirà l’utilizzo del marchio Vodafone in Italia per i cinque anni successivi alla chiusura dell’acquisizione. Inoltre, Vodafone fornirà una serie di servizi a Swisscom, con un compenso annuo iniziale di 350 milioni di euro, cifra destinata a diminuire nel tempo.

Questo accordo garantirà una transizione senza scossoni per i clienti di Vodafone Italia, che continueranno a usufruire dei servizi con il noto, almeno per i primi anni dopo l’acquisizione.

Secondo stime di Mediobanca Research, la fusione tra Vodafone Italia e Fastweb creerà un gigante delle telecomunicazioni con un valore di 7,3 miliardi di euro in ricavi annuali. Fastweb contribuirà con 2,6 miliardi, mentre Vodafone Italia aggiungerà 4,7 miliardi. Questo nuovo colosso avrà circa 33 milioni di clienti mobile in Italia, coprendo il 32% del mercato. Nel settore della telefonia fissa, il nuovo gruppo deterrà una quota del 34,7%. Con circa 9.000 dipendenti, la fusione tra i due operatori creerà una forza lavoro di grandi dimensioni, destinata a diventare un punto di riferimento nel mercato delle telecomunicazioni in Italia.

Le fusioni tra grandi aziende, soprattutto nel settore delle telecomunicazioni, sollevano spesso preoccupazioni tra i clienti riguardo a potenziali aumenti delle tariffe o modifiche contrattuali. Altroconsumo ha già evidenziato che alcune tariffe potrebbero subire rialzi dopo la fusione. In questi casi, i clienti riceveranno una proposta unilaterale di modifica contrattuale, con un preavviso minimo di 30 giorni. Durante questo periodo, sarà possibile rescindere il contratto senza incorrere in penali o costi di disattivazione, offrendo così un margine di scelta agli utenti.

