Tassazione bond Banca di Tunisia al 12,50%, l’Agenzia delle Entrate dà torto alle banche italiane

Torniamo su un tema che abbiamo già affrontato nel recente passato, perché siamo in possesso di importanti novità in favore degli investitori italiani. Stiamo parlando della tassazione a carico degli interessi maturati sui bond emessi dalla Banca di Tunisia. Un obbligazionista aveva chiesto lumi al riguardo e successivamente inviato un interpello all’Agenzia delle Entrate. E come potete verificare dallo screenshot che vi riportiamo di seguito, la risposta è stata alquanto eloquente. La discussione dovrebbe essere finita qui, se non fosse che almeno due delle principali banche italiane continuino ad ignorare quanto espressamente dichiarato dall’ente.

Tunisia non in black list

Facciamo un passo indietro. Il nostro lettore è in possesso del bond emesso dalla Banca di Tunisia con scadenza 19 settembre 2027 e cedola fissa annuale lorda 8,25% (ISIN: US067716AB78). L’emittente è la banca centrale tunisina, a tutti gli effetti assimilabile al Tesoro tunisino. In sostanza, si tratta di un’obbligazione sovrana. Cedole e plusvalenze sui titoli di stato sono sottoposte a tassazione del 12,50%. Ciò vale non soltanto per quelli italiani, ma per tutti i bond emessi da entità statali straniere ed entità sovranazionali. In un solo caso la tassazione sale al 26%, equiparata a quella generalmente imposta in Italia sui proventi di natura finanziaria: quando i bond sono emessi da entità ricadenti in giurisdizioni appartenenti alla “black list” del Tesoro.

In pratica, trattasi degli stati considerati poco trasparenti e che non collaborano con l’Italia sul fronte delle comunicazioni finanziarie e fiscali. Ma la Tunisia non fa parte di questa lista nera. E la sua banca centrale è considerata dalla stessa Agenzia delle Entrate un’entità sovrana. Ne consegue che la tassazione sui bond della Banca di Tunisia è la stessa applicata ai nostri BTp: 12,50%.

Tassazione bond Banca di Tunisia al 12,50%

Peccato che alcuni istituti applichino il 26% sullo stacco delle cedole. Sostengono che l’istituto di Tunisi abbia emesso il debito per finalità diverse da quelle tipiche di uno stato.

La verità è che probabilmente hanno commesso un errore iniziale e vogliano celarlo per evitare di rispondere dei dovuti indennizzi. La risposta all’interpello non lascia più spazio alle ambiguità. La tassazione sui bond della Banca di Tunisia deve essere al 12,50%. Le banche sono tenute, pertanto, a restituire agli investitori il maggiore onere prelevato in contrasto con le leggi in materia.

