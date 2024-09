SUV cinese targato Stellantis, farà bene nel mercato italiano?

Oramai ci stiamo cinesizzando un po’ tutti, se ci lasciate passare il neologismo. Ebbene sì, il SUV cinese targato Stellantis è pronto per conquistare il mercato italiano. Ma ci riuscirà davvero? Andiamo quindi a conoscere Leapmotor C10, il secondo modello lanciato da questa casa asiatica facente però parte del già citato gruppo Stellantis. Vediamo quali sono le caratteristiche che presenta il veicolo e soprattutto qual è il suo prezzo, al fine di capire quale potrebbe essere il sul impatto nell’economia dell’automotive.

Caratteristiche del Leapmotor C10

Stellantis, attraverso la sua joint venture con Leapmotor, si prepara a conquistare il mercato italiano con il nuovo Leapmotor C10, un SUV elettrico dalle dimensioni generose e dal prezzo accessibile. Con la crescente domanda di veicoli elettrici e la concorrenza di modelli come la Tesla Model Y, il Leapmotor C10 promette di offrire una valida alternativa, puntando su comfort, spazio e tecnologia avanzata. Il Leapmotor C10 è un SUV di grandi dimensioni che si colloca perfettamente nella categoria dei veicoli familiari adatti sia per l’utilizzo cittadino che per viaggi più lunghi. Con una lunghezza di 4,739 metri, una larghezza di 1,9 metri e un’altezza di 1,680 metri, offre uno spazio abbondante per i passeggeri e una capacità di carico flessibile. Il passo di 2,825 metri e l’altezza minima da terra di 180 mm lo rendono adatto anche per percorsi offroad leggeri.

Il design del Leapmotor C10 si distingue per la sua semplicità ed eleganza. Le linee sono pulite e moderne, senza fronzoli, con un look che si adatta sia all’ambiente urbano che a contesti più avventurosi. Le maniglie delle portiere a scomparsa aggiungono un tocco di sofisticazione, contribuendo all’aspetto minimalista del veicolo. Gli interni del Leapmotor C10 sono altrettanto curati, con un focus sulla tecnologia e il comfort. Il cruscotto è dominato da un ampio display centrale da 14,6 pollici, che gestisce il sistema di infotainment, aggiornabile via OTA (over-the-air) per migliorare costantemente le funzionalità.

SUV cinese del gruppo Stellantis

Il quadro strumenti è completamente digitale, con unda 10,25 pollici che fornisce al conducente tutte le informazioni necessarie durante la guida.

Per quanto riguarda il comparto audio, il Leapmotor C10 è equipaggiato con un impianto stereo da 12 altoparlanti con una potenza di 840 Watt, offrendo un’esperienza sonora di alta qualità. Il bagagliaio ha una capacità di 435 litri, che può essere ampliata a 1.410 litri abbattendo i sedili posteriori, rendendo il SUV estremamente versatile anche per chi necessita di spazio aggiuntivo. Il cuore del Leapmotor C10 è un motore elettrico da 218 CV e 320 Nm di coppia. Il veicolo offre tre diverse modalità di guida, permettendo al conducente di adattare le prestazioni del motore alle esigenze specifiche, sia in città che su strade extraurbane. La batteria da 69,9 kWh garantisce un’autonomia dichiarata di 420 km nel ciclo WLTP, un valore competitivo nella fascia dei SUV elettrici, soprattutto considerando il prezzo del veicolo. Sebbene l’autonomia non sia da record rispetto a modelli premium, risulta più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi quotidiani e per viaggi di media lunghezza.

Prezzo e disponibilità in Italia del SUV cinese

Uno dei punti di forza del Leapmotor C10 è senza dubbio il prezzo. Il modello base, chiamato Style, ha un costo di 36.400 euro, rendendolo molto più accessibile rispetto a concorrenti come Tesla Model Y o altri SUV elettrici di fascia alta. Questa versione base include già una dotazione ricca: cerchi in lega da 18 pollici, climatizzatore bizona, fari a LED, tetto panoramico e sistemi di assistenza alla guida di livello 2. Per chi desidera una versione più completa, il Leapmotor C10 Design, disponibile con un sovrapprezzo di soli 500 euro, include cerchi da 20 pollici, vetri posteriori oscurati e volante riscaldato.

In occasione del lancio sul mercato italiano, il prezzo del modello Style sarà ridotto a 34.400 euro, una promozione valida per un periodo limitato che rende il SUV cinese ancora più competitivo.

Con il Leapmotor C10, Stellantis rafforza la sua presenza nel mercato dei veicoli elettrici, puntando su un SUV cinese che unisce dimensioni generose, tecnologia avanzata e un prezzo competitivo. La joint venture con Leapmotor International rappresenta un’opportunità strategica per il gruppo automobilistico italo-francese, permettendo di offrire ai consumatori europei soluzioni innovative e accessibili nel settore dei veicoli a emissioni zero. Il Leapmotor C10, insieme alla city car T03, sarà una delle protagoniste del prossimo Salone di Parigi 2024, dove Stellantis presenterà altre cinque anteprime assolute della gamma Leapmotor, consolidando ulteriormente la propria posizione nel segmento delle auto elettriche.

