Spider-Man ceduto da Sony a Marvel? Quanto costerebbe un affare del genere?

Il ritorno in casa Marvel potrebbe essere un po’ come tornare a casa. Forse non tutti sanno infatti che i diritti cinematografici di Spider-Man e di tutti i personaggi del suo personale universo sono di proprietà della Sony e non della Marvel (che poi sarebbe più corretto dire in questo caso della Disney, visto che il Marvel Studio sono di proprietà del boss Topolino). Ora però spunta una succulenta ipotesi che lascia molti insider alquanto basiti; davvero la Sony vuole vendere i diritti del suo personaggio più popolare a livello cinematografico? Recenti indiscrezioni suggeriscono che Sony Pictures stia valutando la possibilità di vendere i diritti cinematografici di Spider-Man ai Marvel Studios, una mossa che potrebbe ridefinire il panorama dell’intrattenimento supereroistico.

Motivazioni dietro la possibile vendita

La decisione di Sony potrebbe essere influenzata dalle performance altalenanti dei suoi recenti progetti legati all’universo di Spider-Man. Film come “Morbius” e “Madame Web” non hanno ottenuto i risultati sperati al botteghino, registrando incassi rispettivamente di 167 milioni di dollari e circa 100 milioni di dollari, insufficienti a coprire i costi di produzione. Anche “Venom: La Furia di Carnage” ha visto un calo, incassando poco più di 500 milioni di dollari rispetto agli oltre 850 milioni del primo capitolo. Il terzo capitolo non è invece andato oltre i 450 milioni. Parliamo comunque di numero buoni in totale per la trilogia, ma a spaventare di più è il clamoroso fiasco di Kraven, addirittura solo 30 milioni totali in tutto il mondo per ora.

Questi insuccessi potrebbero aver spinto Sony a riconsiderare la gestione dei diritti di Spider-Man, valutando una cessione a Marvel Studios, che ha dimostrato di saper integrare efficacemente il personaggio nel Marvel Cinematic Universe (MCU). Determinare il valore esatto dei diritti cinematografici di Spider-Man è complesso, poiché dipende da vari fattori, tra cui il potenziale di guadagno futuro, il valore del brand e le performance al botteghino.

Spider-Man passa a Marvel? Possibile valore economico

Considerando che il personaggio ha generato miliardi di dollari in incassi globali, si stima che Marvel Studios potrebbe dover offrire una cifra significativa, probabilmente nell’ordine di diversi miliardi di dollari, per riacquisire i diritti.

È importante notare che, negli anni ’90, Marvel vendette i diritti di Spider-Man a Sony per circa 7 milioni di dollari. Da allora, il valore del personaggio è cresciuto esponenzialmente, rendendo una possibile transazione attuale molto più onerosa.Se l’accordo dovesse concretizzarsi, Marvel Studios avrebbe il pieno controllo creativo su Spider-Man, permettendo una maggiore coerenza narrativa all’interno dell’MCU. Questo potrebbe portare a nuove storyline, crossover e opportunità di merchandising, rafforzando ulteriormente la posizione di Marvel nel mercato globale dell’intrattenimento.

D’altro canto, Sony perderebbe un asset di grande valore, ma potrebbe beneficiare di un’iniezione di liquidità significativa, utile per investire in nuovi progetti o rafforzare altre proprietà intellettuali. Si ma di che cifra stiamo parlando? Se consideriamo che i tre capitolo del ragno interpretato da Tom Holland hanno complessivamente toccato quasi i 4 miliardi di incasso, allora possiamo calcolare una media di oltre un miliardo di dollari a film. A questi poi vanno aggiunti i successi ottenuti con i prodotti animati dello Spider-Verse. Insomma, una vera e propria gallina dalle uova d’oro. Probabile quindi che i 7 milioni degli anni 90 oggi fanno semplicemente sorridere Dovremmo parlare di miliardi, e forse nemmeno 7 basterebbero ma andrebbero raddoppiati. Ma sarebbe disposta Marvel a spendere circa 15 miliardi per rimettere le mani sul suo personaggio più celebre?

Forse sì, ma a conti fatti sarebbe probabilmente ancora Sony a perderci, visto che negli anni potrebbero fare tanti altri film e soprattutto serie (vedi la prossima Spider-Man Noir in uscita su Prime Video) sull’uomo ragno e ricoprire quindi incassare ancora di più.

I punti chiave…

i flop del Sony-Spider-Verse preoccupano i dirigenti della casa cinematografica;

c’è chi suggerisce una cessione dei diritti di Spider-Man a Marvel (e quindi a Disney);

l’affare sarebbe ultra miliardario, circa 15 miliardi di dollari, ma Sony ci andrebbe davvero a guadagnare?

La possibile vendita dei diritti cinematografici di Spider-Man da Sony a Marvel Studios rappresenta una svolta potenzialmente epocale nel mondo del cinema supereroistico. Sebbene le cifre esatte rimangano speculative, l’accordo potrebbe valere, riflettendo l’importanza e il valore del personaggio nell’industria dell’intrattenimento.