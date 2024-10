Province dove si vive meglio, la crescita economica del Sud c’è

La classifica 2024 delle province dove si vive meglio in Italia evidenzia notevoli cambiamenti rispetto agli anni precedenti. Pubblicata nel rapporto BenVivere e la Generatività delle province italiane, questa graduatoria mostra un miglioramento generale della qualità della vita, con un particolare balzo in avanti delle province del Sud, anche se nessuna di queste riesce a entrare nella top ten.

Top ten delle province dove si vive meglio

Al primo posto nella classifica delle province dove si vive meglio troviamo Pordenone, che guadagna una posizione rispetto al 2023.

Con una forte performance in vari ambiti come legalità, economia e inclusione, Pordenone si conferma la migliore in Italia per il benessere complessivo dei cittadini. Segue al secondo posto Siena, che scala ben quattro posizioni rispetto all’anno scorso, grazie anche a un alto tasso di lettura e un’ottima qualità della vita. La provincia toscana si dimostra tra le più virtuose del Paese, offrendo un ambiente ideale per famiglie e giovani.

Milano ottiene il terzo posto, guadagnando una posizione. La metropoli lombarda riesce a combinare opportunità economiche, cultura e servizi di qualità, confermandosi un punto di riferimento per il benessere. Tra le province che hanno registrato miglioramenti significativi troviamo Trieste, che conquista il quarto posto, guadagnando ben 19 posizioni rispetto al 2023. Rimini ha fatto un vero balzo in avanti, passando dalla 30esima posizione del 2023 alla settima nel 2024, grazie alla vivace offerta culturale e alla movida.

Anche Udine ha ottenuto risultati sorprendenti, salendo dall’ottavo al 19esimo posto. Al sesto posto troviamo Trento, che migliora la sua posizione rispetto all’anno precedente, seguita da Firenze, che si conferma al quinto posto grazie alla sua qualità di vita e alla facile accessibilità ai servizi.

Province del Sud in crescita

Pur non essendo nella top ten, diverse province del Sud hanno ridotto il gap con quelle del Nord.

Isernia ha registrato la crescita più significativa, scalando 37 posizioni e raggiungendo il 39esimo posto. Anche(+24), Novara (+28) e Ferrara (+24) hanno fatto importanti progressi, dimostrando che anche le realtà più piccole possono migliorare il benessere dei loro cittadini.

Il rapporto BenVivere 2024 dimostra come le province italiane stiano investendo nel miglioramento della qualità della vita, con il Nord che continua a dominare la top ten, ma con il Sud che sta riducendo il divario. Da Pordenone a Milano, passando per Siena e Trieste, queste province offrono ai loro abitanti un mix di servizi, cultura e opportunità economiche, rendendole i luoghi migliori dove vivere in Italia. Questa la top 10 complessiva:

Pordenone Siena Milano Trieste Firenze Trento Rimini Udine Parma Bolzano

Queste province si distinguono per l’alta qualità della vita, grazie a servizi efficienti, economia solida e benessere diffuso tra i cittadini.

