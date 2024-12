Più soldi nel 2025 per Assegno di Inclusione e Supporto Formazione e Lavoro, novità

E chi l’avrebbe mai detto. Quando il Consiglio dei Ministri licenziò positivamente la legge di Bilancio in materia di Supporto Formazione e lavoro e di Assegno di Inclusione non comparve nulla di nuovo. E dal momento che al governo c’è una maggioranza che tutto può essere considerata tranne che una compagine che vede in questo genere dei sussidi degli strumenti da potenziare, la novità di cui parliamo può essere considerata eccezionale.

Fatto sta che sembra stia per arrivare una novità che porterà più soldi nel 2025 per Assegno di Inclusione e Supporto Formazione e Lavoro.

In un maxi-emendamento alla manovra di Bilancio del governo che mercoledì approderà in aula, c’è un aumento dei due sussidi che hanno preso il posto del Reddito di Cittadinanza.

Il Supporto Formazione e Lavoro è quella misura destinata a soggetti con un’età compresa tra i 18 anni già compiuti e i 60 anni ancora da compiere. Soggetti che non rientrano nell’Assegno di Inclusione se sono attivabili al lavoro e senza problematiche.

L’Assegno di Inclusione invece è quella misura che è destinata a famiglie al cui interno c’è almeno un soggetto sopra i 60 anni di età o sotto i 18 anni di età. oppure senza limiti anagrafici, se trattasi di invalido al 67% almeno, con carichi di cura o preso in carico dai servizi sociali e sanitari.

Il Supporto Formazione e Lavoro nel 2024 è stato pari a 350 euro al mese a beneficiario. L’Assegno di Inclusione ha una connotazione più complessa, perché si parte da 500 euro al mese per un singolo senza altri redditi e si sale in base alla scala di equivalenza basata a sua volta sulla composizione del nucleo familiare, sul numero e sulle condizioni di ogni soggetto presente che rientra tra quelli a cui l’ADI è assegnato.

Come vengono modificati gli importi dei due sussidi

L’Assegno di Inclusione ha una parte di integrazione al reddito che come dicevamo può arrivare per il singolo a 500 euro al mese. Se invece si tratta di singolo over 67 arriva a 630 euro al mese. Ed in quest’ultimo caso l’Assegno di Inclusione diventa come era in passato la Pensione di Cittadinanza. Alla integrazione al reddito si aggiunge una componente fino a 280 euro al mese di affitto imputato, spettante naturalmente a chi vive in una casa in locazione.

La soglia ISEE da non superare per rientrare nell’Assegno di Inclusione è esattamente pari a 9.360 che non è altro che 780 euro al mese (soglia della povertà e somma di integrazione al reddito da 500 euro e componente affitto imputato da 280 euro al mese) di sussidio moltiplicato per 12 mesi. La soglia di reddito familiare da non superare è variabile in base al numero di componenti la famiglia beneficiari del sussidio e per un singolo parte da 6.000 euro. Che non è altro che la componente di integrazione al reddito da 500 euro moltiplicata per 12 mesi. Più soldi nel 2025 per Assegno di Inclusione e Supporto Formazione e Lavoro, e per la prima misura si parte da una modifica dell’ISEE. Che sale come soglia massima a 10.146 euro. La soglia di reddito invece salirebbe da 6.000 a 6.500. Il sussidio passerebbe così da 500 euro al mese a 541,67 euro al mese come componente di integrazione reddituale. E da 280 euro al mese a 303,33 euro al mese come ristoro del canone di affitto. Per un nuovo Assegno di Inclusione mensile che arriverebbe a circa 845 euro al mese.

Per i beneficiari over 67 che prima prendevano la Pensione di Cittadinanza, la soglia del reddito familiare da 7.560 di oggi passerebbe a 8.190 euro.

Per una componente di integrazione al reddito portata dagli attuali 630 euro al mese a 682,50 euro sempre mensili. La quota per l’affitto invece passerebbe dagli attuali 150 euro al mese a 162,50 euro al mese. Così da arrivare sempre ad un sussidio globale di massimo 845 euro al mese, sempre per un singolo e sempre con casa in locazione e senza altri redditi.Più soldi nel 2025 per Assegno di Inclusione e Supporto Formazione e Lavoro dicevamo, e quindi anche la seconda misura cambia pelle.Se oggi è necessario unnel 2025 si arriva a 10.140 euro. Il Supporto Formazione e Lavoro poi salirebbe dai 350 euro di oggi ai 500 euro al mese nel 2025. Con la possibilità di allungare il periodo di beneficio di ulteriori 12 mesi se proseguono le attività di nuova collocazione lavorativa del beneficiario.