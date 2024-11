Pensione 2025: dai 62 ai 67 anni, le alternative per uscire dal lavoro

Il sistema pensionistico italiano, nel 2025, continuerà a offrire diverse opzioni di pensionamento, tenendo conto delle esigenze di chi vuole smettere di lavorare prima dei 67 anni. Tra le novità e le conferme delle misure previste dalla Legge di Bilancio 2025, l’età media stimata per l’accesso alla pensione sarà intorno ai 64 anni.

Questa cifra si basa su una combinazione di regole consolidate e nuove proroghe di opzioni di pensionamento anticipato, pensate per consentire una maggiore flessibilità ai lavoratori italiani.

La pensione di vecchiaia anche nel 2025: il pilastro dei 67 anni

La pensione di vecchiaia resterà nel 2025 uno dei principali strumenti per il pensionamento, accessibile a tutti i lavoratori che hanno compiuto almeno 67 anni e versato 20 anni di contributi.

È prevista una deroga per chi ha accumulato solo 15 anni di contributi, nota come “deroga Amato”, che garantisce comunque la pensione a questa categoria. Questo strumento è una delle opzioni meno flessibili in termini di età, poiché richiede il raggiungimento dei 67 anni senza possibilità di deroga rispetto ai requisiti di base.

Pensione anticipata contributiva: 64 anni e 20 di contributi

Nel 2025 sarà confermata anche la pensione anticipata contributiva, accessibile a chi ha almeno 64 anni di età e 20 anni di contributi versati. Questo regime è riservato esclusivamente a chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996, rendendolo un’opzione valida solo per una parte della popolazione lavorativa.

Questa formula di pensionamento anticipato punta a offrire un’uscita dal lavoro più flessibile, pur restando limitata ai lavoratori più giovani del sistema contributivo.

Quota 103: pensione 2025 in anticipo

Tra le opzioni confermate nel 2025 troviamo Quota 103, che consente il pensionamento con 62 anni di età e 41 anni di contributi. Questo strumento, concepito per favorire una fascia di lavoratori che ha accumulato una lunga carriera contributiva, rappresenta una valida alternativa per chi ha iniziato a lavorare in giovane età.

Quota 103 versione 2025 continuerà ad avere dalla propria parte anche il c.d. bonus Maroni.

Opzione Donna: pensione anticipata per lavoratrici

Un incentivo ai lavoratiti che nonostante i requisiti per questa pensione anticipata decideranno di restare a lavoro.

Opzione Donna è una misura di pensionamento dedicata alle lavoratrici con particolari requisiti sociali e lavorativi. Possono accedere le donne che hanno compiuto almeno 61 anni e maturato 35 anni di contributi, appartenendo a una delle seguenti categorie: disoccupate, caregiver (ovvero coloro che assistono disabili al 74%) e lavoratrici impiegate in aziende in crisi.

Questa misura, prorogata anche al 2025, punta a offrire supporto alle lavoratrici che si trovano in condizioni di fragilità economica o sociale, fornendo loro un’opportunità per anticipare il pensionamento in situazioni di maggiore bisogno.

Ape Sociale: servono 63 anni e 5 mesi

L’Ape Sociale resta un’opzione di pensionamento anticipato dedicata ai lavoratori con almeno 63 anni e 5 mesi di età, che abbiano versato almeno 30 anni di contributi. Questa misura è pensata per categorie specifiche di lavoratori che si trovano in condizioni di disagio sociale o lavorativo.

L’Ape Sociale, prorogata fino al 2028, è considerata una forma di tutela per chi, pur avendo una lunga carriera contributiva, si trova in situazioni di vulnerabilità economica o professionale. L’accesso a questa misura è limitato ai lavoratori che soddisfano determinate condizioni, il che ne fa una soluzione specifica per le persone che affrontano particolari difficoltà.

Pensione Anticipata Ordinaria del 2025: uscita senza vincoli di età

La pensione anticipata ordinaria sarà disponibile anche nel 2025 e permetterà il pensionamento senza requisiti di età per chi ha maturato 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomo, o 41 anni e 10 mesi, se donna.

Questa opzione è l’unica che consente il pensionamento anticipato basato esclusivamente sugli anni di contribuzione, rappresentando un’opportunità preziosa per coloro che hanno una lunga carriera alle spalle e desiderano smettere di lavorare prima di raggiungere l’età pensionabile.

Età media per la pensione 2025: le prime stime ISTAT

Sulla base delle proiezioni Istat, nel 2025 l’età media effettiva di chi andrà in pensione sarà intorno ai 64 anni.

Le statistiche indicano che la maggior parte dei nuovi pensionati sarà costituita da persone nate tra il 1958 e il 1963, che avranno tra i 62 ei 67 anni al momento del pensionamento.

Tuttavia, il dato medio non esclude la possibilità che i lavoratori più giovani, in particolare coloro che rientrano nei programmi di pensionamento anticipato, possano avere maturazione i requisiti necessari.

Le diverse pensioni che saranno ancora in vigore nel 2025 sono frutto di un tentativo di rispondere alle esigenze di una popolazione lavorativa sempre più diversificata e di un mercato del lavoro in continua evoluzione. La possibilità di pensionamento anticipato rappresenta un modo per adattarsi ai cambiamenti demografici, alle esigenze di flessibilità dei lavoratori e alle condizioni sociali specifiche di alcune categorie.

Le misure come Opzione Donna e l’Ape Sociale testimoniano l’impegno delle istituzioni a fornire strumenti di sostegno per lavoratori che affrontano situazioni di difficoltà economica o sociale. Resta fermo, comunque, che il sistema pensionistico italiano avrebbe bsogno di una riforma strutturale, per dare unicità e certezza ai lavoratori di oggi e domani.

