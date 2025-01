Obbligo vaccino Covid-19, sanzioni annullate per tutti: sollievo o malcontento?

Con il Decreto Milleproroghe (DL n. 202/2024), sono state introdotte importanti modifiche riguardanti le sanzioni legate all’obbligo vaccino contro il virus Covid-19.

A partire dal 28 dicembre 2024, le sanzioni pecuniarie previste per chi non ha rispettato l’obbligo vaccinale sono stata abolite, segnando il punto fine ad un momento storico che ha interessato il nostro Paese ed il mondo intero.

L’obbligo vaccino contro il Covid-19

La normativa previgente prevedeva sanzioni per coloro che non avevano adempiuto all’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19.

Questa misura, introdotta in un momento storico caratterizzato da una forte emergenza sanitaria, mirava a incentivare l’adesione alla campagna vaccinale come strumento di prevenzione e contenimento del virus.

Tuttavia, con il passare del tempo e il mutamento del contesto epidemiologico (fino alla fine dell’emergenza sanitaria), il legislatore ha ritenuto opportuno rivedere tali disposizioni, sancendone l’abrogazione con il nuovo decreto.

Stop ai procedimenti sanzionatori e alla riscossione delle multe

E’ stabilita l’abrogazione del sistema sanzionatorio previsto per chi ha violato l’obbligo vaccino contro il Covid-9. Allo stesso tempo si stabilisce l’interruzione definitiva dei procedimenti sanzionatori ancora in corso.

I casi non ancora conclusi sono infatti bloccati e archiviati, senza ulteriori conseguenze per i soggetti coinvolti. Questo significa che chi era in attesa di una decisione finale non sarà più soggetto all’applicazione di alcuna sanzione.

Anche per quanto riguarda le sanzioni già irrogate ma non ancora riscosse, il decreto prevede l’annullamento completo. In altre parole, coloro che avevano ricevuto notifiche di pagamento senza però aver ancora versato l’importo previsto, non saranno più tenuti a farlo.

Sanzioni annullate per chi non ha fatto faccino Covid-19: le reazioni

L’eliminazione delle sanzioni ad opera del decreto Milleproroghe (art. 21), rappresenta un sollievo per molti cittadini, ossia coloro che avevano rifiutato il vaccino per motivi personali, etici o medici.

Sebbene l’obbligo vaccinale non sia stato oggetto di ulteriori modifiche, la rimozione delle sanzioni riduce la pressione su chi aveva scelto di non conformarsi alla normativa.

D’altro lato, tuttavia, ci sono coloro che in ottemperanza alle disposizioni legislative hanno osservato l’obbligo vaccinale. Donne, anziani, bambini e uomini che, pur con tutti i timori e le paure del caso, hanno contribuito (vaccinandosi) a contrastare la diffusione del virus e al fermarsi della pandemia. La decisione di annullare il sistema sanzioni, potrebbe non essere da loro ben accettata.

È importante sottolineare, comunque, che, nonostante l’abolizione delle sanzioni, il messaggio delle autorità sanitarie continua a essere orientato alla promozione della vaccinazione come strumento efficace per proteggere la salute individuale e collettiva. Tipo il vaccino gratis contro la bronchite. Sebbene il Covid-19 continui a essere una realtà con cui convivere, le strategie di contrasto si stanno evolvendo per adattarsi a un contesto meno emergenziale.

Riassumendo…