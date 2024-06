Un nuovo capitolo si è aperto nella travagliata storia che ha coinvolto gli sfortunati obbligazionisti di Portugal Telecom – Oi Brasil S.A. e per i quali Martingale Risk sta promuovendo un’azione collettiva risarcitoria, senza costi anticipati per gli investitori (“No Win, No Fee”), contro le banche intermediarie inadempienti che hanno permesso ai clienti di acquistare questi titoli.

L’epopea di Portugal Telecom inizia nel 2013 quando la società di telecomunicazioni portoghese viene incorporata nella brasiliana Oi S.A. L’enorme indebitamento della società controllante (quasi 30 miliardi di Euro nel 2015), tuttavia, finì per travolgere le obbligazioni Portugal Telecom che in poco tempo videro crollare i propri prezzi, fino sostanzialmente ad azzerarsi in occasione del default di Oi Brasil a giugno 2016.

In questi giorni molte delle persone che avevano investito i propri risparmi in Portugal Telecom si sono viste recapitare dalla Kroll Agency Services Limited una comunicazione che riguarda un nuovo piano concordatario dell’emittente Oi Brasil. Anche questo piano sembra però l’ennesima proposta fumosa che si risolve in un abbattimento del diritto di credito in capo ai vecchi obbligazionisti e rimandando di moltissimi anni il momento in cui forse si potrà ricevere qualche forma di ristoro.

Per gli obbligazionisti Portugal Telecom le prospettive di recupero prospettate dal piano concordatario sono penalizzanti ed incerte; si parla di aumenti di capitale oppure di obbligazioni subordinate con scadenza tra il 2044 e il 2050.

Cosa può fare un obbligazionista Portugal Telecom?

Martingale Risk sta organizzando un’azione collettiva contro gli intermediari finanziari che, non rispettando gli obblighi informativi previsti dalla legge italiana (Codice Civile, Testo Unico della Finanza e Regolamenti Consob) e da quella europea (Direttiva MiFID), hanno lasciato che i propri clienti investissero in titoli di assoluto rischio quali le obbligazioni emesse da Portugal Telecom – Oi Brasil, finendo così con il perdere ingiustamente tutti i propri risparmi.

Ricordiamo inoltre che gli intermediari hanno l’obbligo di sottoporre ai propri clienti il questionario di profilatura MiFID, con l’obiettivo di capire la tipologia di investitore e quindi l’idoneità di tale profilo rispetto all’investimento in strumenti finanziari rischiosi quali i titoli Portugal Telecom. Nel condurre tale test, ovviamente l’intermediario non deve in alcun modo indirizzare il cliente verso specifiche risposte; nella realtà dei fatti però, spesso gli intermediari forzano queste risposte per permettere agli investitori di accedere a specifici titoli finanziari, come accaduto nel caso delle Obbligazioni Portugal Telecom.

Come ottenere un rimborso dai titoli Portugal Telecom?

Ad oggi la soluzione più immediata e concreta per recuperare le perdite generate dai titoli Portugal Telecom è quella di agire contro le banche intermediarie che hanno permesso ai clienti di acquistare questi titoli, instaurando una causa ordinaria o un ricorso ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie, presso la Consob) per le responsabilità loro imputabili.

Martingale Risk, leader nell’ambito del contenzioso bancario, ha già recuperato dalle banche intermediarie inadempienti oltre 1,9 milioni di Euro per conto di più di 50 investitori che avevano acquistato obbligazioni Portugal Telecom e sta organizzando un’azione collettiva a cui possono aderire tutti i risparmiatori danneggiati.

Martingale Risk offre a tutti gli investitori interessati una Analisi Preliminare Gratuita degli investimenti, con l’obiettivo di valutare senza impegno se e quanto è possibile recuperare dalla banca che ha venduto i titoli. Inoltre, previa valutazione gratuita e non vincolante, Martingale Risk potrà formulare un’offerta a Zero Costi Anticipati: in questo modo, il cliente che ha già subito perdite economiche non dovrà pagare alcuna somma aggiuntiva per avviare un’azione risarcitoria, ma corrisponderà unicamente una percentuale sulle somme recuperate, e solo a risarcimento effettivamente avvenuto. È possibile contattare Martingale Risk entro il 1° luglio per conoscere la via migliore per ottenere un risarcimento delle perdite da Obbligazioni Portugal Telecom.

