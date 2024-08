Quando la Banca Centrale Europea (BCE) a giugno tagliò i tassi di interesse per la prima volta dall’avvio della stretta monetaria, il Bund a 2 anni offriva un rendimento superiore al 3%. Ieri, questo era sceso fino al 3,15%. Ha perso tre quarti di punto percentuale in appena due mesi e gran parte del crollo è avvenuto solamente nelle ultimissime settimane.

Rendimento spia delle aspettative di mercato

Il Bund a 2 anni è una scadenza “spia” per monitorare le attese del mercato riguardo al costo del denaro.

Curva tedesca invertita

Il suo rendimento tende a coincidere con il tasso sui depositi bancari e, di conseguenza, con l’. Ebbene, la BCE ha abbassato il primo al 3,75% dal 4% vigente fino a inizio giugno. Al contempo, il secondo viaggia sul mercato ancora sopra il 3,60%. Il fatto che il rendimento biennale tedesco sia nettamente inferiore ad entrambi, segnala che le aspettative del mercato siano per undrastico entro i prossimi due anni.

Infatti, se andiamo a verificare i futures sull’Euribor, ci accorgiamo che essi si avvicinano da qui all’agosto del 2026 proprio con il rendimento del Bund a 2 anni. In media, sfiorano il 2,70%. Significa che, probabilmente, nelle prossime sedute o risalirà il rendimento tedesco o continueranno a scendere le previsioni sui tassi. Possibile anche che si verifichino entrambe le cose.

Da notare – ma non è una novità – che il Bund a 2 anni rende meno del Bund a 10 anni. Anzi, nell’ultimo mese le distanze tra i due si sono accorciate. Ieri, il decennale offriva il 2,10%, circa lo 0,10% in meno del biennale. In generale, questa inversione della curva segnalerebbe il rischio di una recessione economica. E il Pil tedesco autorizza a pensarlo. Dopo il -0,3% nel 2023, difficile che riesca a crescere quest’anno. Nel secondo trimestre, ha ripiegato ancora una volta.

Bund 2 anni anticipa taglio tassi BCE

In verità, l’inversione rifletterebbe più che altro l’atteso taglio dei tassi, il quale a sua volta è compatibile con un quadro economico depresso.

Il Bund a 2 anni viaggia su livelli di rendimento dello 0,60% più bassi rispetto al BTp di pari durata. Una distanza rassicurante, in quanto confermerebbe la solidità percepita del nostronel medio termine.

