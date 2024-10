Manovra 2025, i tagli stavolta anche sui politici

Tutto pronto, il governo di Giorgia Meloni si sta preparando per la Manovra 2025, un provvedimento che, come evidenziato dal ministero dell’Economia, dovrà fare i conti con risorse limitate. L’obiettivo dell’esecutivo è quello di non aumentare ulteriormente il debito pubblico italiano e, per farlo, sarà necessaria una revisione della spesa pubblica. Tra le misure più discusse ci sono i tagli alle auto blu, alle spese per le mense e alle trasferte. Questi settori sono stati spesso considerati esempi di sprechi da parte della macchina statale, e questa volta il governo sembra determinato a intervenire anche grazie a un nuovo vincolo europeo sull’efficace impiego delle risorse pubbliche.

Taglio delle auto blu nella Manovra 2025

Uno dei punti centrali della Manovra 2025 è il taglio delle auto blu, un simbolo di sprechi che molti governi in passato hanno tentato di ridurre, con alterni risultati. Nel Piano strutturale di Bilancio, che ha un orizzonte di sette anni, il governo italiano ha delineato la necessità di riorganizzare la spesa pubblica, eliminando le spese considerate improduttive, come quelle legate all’utilizzo delle auto di servizio da parte dei politici. Il risparmio derivato da questo taglio verrà reinvestito in settori più essenziali.

La Meloni prova a porre un freno alla spesa pubblica e striglia i suoi ministri. “Dato il nuovo vincolo europeo definito al livello di spesa primaria netta – si legge nella direttiva di Palazzo Chigi per la formulazione della previsione di bilancio per il 2025 e per il triennio 2025-2027 – è fondamentale impiegare al meglio le risorse pubbliche disponibili.” Questa indicazione mette l’accento su una programmazione attenta delle spese, con l’obiettivo di garantire una maggiore efficienza nell’impiego delle risorse statali.

Spending review: un approccio sostenibile e prudente

La spending review sarà uno dei pilastri fondamentali della Manovra 2025, e sarà applicata a tutti i settori della macchina pubblica.

Palazzo Chigi ha inviato un messaggio chiaro a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, richiedendo una riduzione delle spese non essenziali. Secondo la direttiva, “per il 2024 si prevede un risparmio di 14,2 milioni di euro, per il 2025 di 22,8 milioni e per il 2026 di 31,9 milioni”. Questi risparmi saranno realizzati attraverso una riduzione delle spese correnti, che includerà una razionalizzazione delle risorse destinate a settori considerati non produttivi.

Le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza verranno ridotte del 20% rispetto ai livelli del 2009, mentre le missioni all’estero dei funzionari di Palazzo Chigi dovranno essere contenute entro il 50% della spesa del 2009. L’obiettivo è quello di tagliare i costi legati a trasferte non strettamente necessarie, mantenendo comunque la partecipazione a eventi e riunioni internazionali di rilievo.

Riduzione delle spese per auto e trasporti

Un altro settore su cui il governo intende intervenire è quello relativo alle spese per l’acquisto, la manutenzione e il noleggio di autovetture per uso pubblico. Il limite di spesa per queste attività non potrà superare il 30% di quanto speso nel 2011. Anche l’utilizzo dei buoni taxi verrà limitato, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente i costi legati alla mobilità dei funzionari pubblici.

La riduzione delle spese di questo tipo è vista come un passo importante per migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione, liberando risorse da destinare ad altre aree strategiche. Nonostante non sia la prima volta che si parla di tagli alle auto blu e alle trasferte, questa volta il governo sembra determinato a fare sul serio, sostenuto dal nuovo quadro normativo europeo che impone agli Stati un migliore utilizzo delle risorse.

