Le auto cinesi spiano gli americani, scatta la nuova paranoia USA

A volte i mostri vengono creati per spaventare i bambini e tenerli entro determinati confini. Altre volte sono suggestioni collettive, ma che le auto cinesi ci spiino, o che soprattutto stiano cercando di rubare i segreti degli americani, potrebbe non essere solo un’invenzione politica per fare ostruzionismo contro il mercato cinese. O forse è proprio così? Negli ultimi anni, l’industria automobilistica globale è stata dominata dall’innovazione tecnologica, in particolare con l’avvento delle auto connesse e dotate di sistemi di guida assistita.

Perché le auto cinesi sono viste come una minaccia?

Tuttavia, questa rapida evoluzione tecnologica ha sollevato preoccupazioni crescenti riguardo alla sicurezza dei dati e alla protezione delle infrastrutture critiche. In questo contesto, l’amministrazione Biden ha annunciato una proposta di legge che potrebbe rivoluzionare il mercato automotive americano, limitando fortemente la commercializzazione di auto con tecnologia cinese, e in misura minore, russa.

Le automobili moderne non sono più semplici mezzi di trasporto. Con la diffusione dei sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance System), le vetture sono diventate dispositivi connessi, in grado di raccogliere una vasta gamma di informazioni attraverso videocamere, microfoni, GPS e sensori vari. Questi dati possono includere immagini, video e informazioni precise sulle strade e i territori percorsi. In determinate circostanze, queste informazioni potrebbero essere raccolte in aree strategiche per la sicurezza nazionale, diventando un potenziale strumento di sorveglianza. Secondo il Governo USA, se i dati raccolti vengono inviati a server situati in Paesi considerati ostili, come Cina e Russia, potrebbero essere utilizzati per fini malevoli. La minaccia non riguarda solo le auto prodotte integralmente da aziende cinesi o russe, ma anche quelle prodotte negli Stati Uniti o in altri Paesi che integrano tecnologie di questi Paesi, in particolare per quanto riguarda i sistemi software e hardware.

La proposta di legge annunciata dall’amministrazione Biden, formalizzata come una “notice of proposed rulemaking (NPRM)”, punta a estromettere gradualmente le tecnologie cinesi e russe dall’industria automobilistica americana.

Se la proposta verrà approvata senza modifiche, le auto con tecnologia cinese saranno vietate a partire dal Model Year 2027. Inizialmente, il divieto riguarderà solo i software che trasmettono dati a server cinesi, mentre a partire dal 2028 potrebbe essere esteso anche all’hardware prodotto in Cina o in Russia.

Questo ban non colpirà solo le auto prodotte interamente da marchi cinesi, ma potenzialmente anche molti veicoli di brand internazionali che utilizzano componenti di origine cinese. Case automobilistiche come Volvo, Polestar, Buick e Lincoln, tutte con legami diretti o indiretti con aziende cinesi, potrebbero essere interessate dal provvedimento. È importante sottolineare, però, che per i costruttori con bassi volumi di vendita, il Governo prevede delle eccezioni: potranno essere esaminate singolarmente richieste per l’introduzione di modelli specifici.

Auto cinesi spiano, i dati raccolti

Le auto moderne sono sempre più dotate di sensori avanzati che non solo migliorano l’esperienza di guida, ma possono anche raccogliere informazioni estremamente sensibili. Questo è particolarmente preoccupante per il Governo USA, che teme che questi dati possano finire nelle mani sbagliate. Se le informazioni raccolte da questi veicoli vengono trasmesse a server situati al di fuori degli Stati Uniti, specialmente in Paesi con cui gli USA hanno rapporti tesi, esiste il rischio che possano essere utilizzate per scopi di spionaggio. Ad esempio, un’auto dotata di telecamere che percorre le strade nei pressi di basi militari o altre infrastrutture strategiche potrebbe catturare immagini e informazioni che, se inviate a un server in Cina, potrebbero essere usate per studiare la logistica o la sicurezza di quelle aree. Questo timore ha portato l’amministrazione Biden a considerare misure drastiche per proteggere la sicurezza nazionale.

Attualmente, non ci sono molti marchi cinesi nel mercato statunitense.

Tuttavia, molti brand che operano negli Stati Uniti utilizzano tecnologia o componenti cinesi. Questo potrebbe includere non solo marchi cinesi emergenti come BYD, Xpeng e NIO, ma anche aziende tradizionali che sono state acquisite da gruppi cinesi o che collaborano strettamente con fornitori cinesi. La lista delle auto potenzialmente interessate dal ban è quindi piuttosto lunga e potrebbe includere marchi che fino a oggi sono stati considerati sicuri.Se questa normativa verrà approvata, gli effetti si faranno sentire soprattutto a partire dal 2027, quando il divieto di vendere auto con tecnologia cinese o russa diventerà effettivo. A partire dal, il divieto si estenderà anche all’hardware, rendendo ancora più difficile per molte case automobilistiche operare nel mercato statunitense senza apportare significative modifiche ai loro veicoli.

Questa decisione, pur avendo un chiaro obiettivo di sicurezza, potrebbe avere ripercussioni economiche significative, sia per i produttori che per i consumatori. In un’industria sempre più globalizzata, dove i componenti provengono da molteplici Paesi, trovare alternative sicure potrebbe non essere semplice o economico.

