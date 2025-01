L’ISEE è lo strumento essenziale per chi vuole avere accesso a bonus, agevolazioni e prestazioni assistenziali. Non c’è misura che non prevede l’ISEE come strumento di valutazione circa il diritto ad una determinata misura o agevolazione. Forse l’unica eccezione è l’Assegno Unico sui figli a carico al di sotto dei 21 anni. Perché l’ISEE per questa misura non è strettamente necessario per il diritto alla prestazione visto che basta presentare domanda ed avere i figli nelle casistiche previste. Ma è lo stesso importante per determinare l’importo di Assegno Unico spettante. Per tutti gli altri bonus e le altre agevolazioni invece l’ISEE deve essere quello in corso di validità per l’anno di riferimento.

E nel 2025 si utilizza l’ISEE che fa riferimento a redditi e patrimoni del 2023.

ISEE 2025, ecco i Bonus per chi non supera 15.000 euro ma non solo

Per accedere a bonus e agevolazioni è fondamentale avere l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare. E tanto più basso è, tanti più bonus ci sono. Per esempio oggi vediamo quelli che riguardano famiglie che hanno un ISEE fino a 15.000 euro.

L’ISEE molto meglio della dichiarazione dei redditi è capace di far valutare ad una amministrazione che eroga un bonus o una agevolazione, la reale situazione economica delle famiglie. Naturalmente più basso è l’ISEE più facilmente si avrà diritto ad alcune agevolazioni. Per esempio la Carta Dedicata a Te, cioè la nuova carta acquisti che prevede erogazioni una tantum ogni anno e che è attiva dal 2023, prevede una soglia di 15.000 euro come tetto massimo di ISEE da non superare.

E la misura è stata rifinanziata per il 2025. Quindi, potranno avere speranze di rientrare nel beneficio quanti si trovano con un ISEE inferiore a questa soglia.

Ecco alcune misure da sfruttare in base all’ISEE 2025 del nucleo familiare

Nettamente più bassa è la soglia ISEE per la carta acquisti, soprattutto per quella dei minori. La carta acquisti da 40 euro al mese e da 80 euro di ricarica ogni bimestre è appannaggio di famiglie con figli piccoli e fino al compimento dei 3 anni del figlio. Ma è anche destinata a famiglie al cui interno ci sono over 65. Nel primo caso, per i figli sotto i 3 anni, la soglia ISEE 2025 è pari a 8.052,75 euro. Stesso limite per gli over 65, ma se il beneficiario ha già compiuto 70 anni, la soglia sale a 10.737,00.

Pure i sussidi sono collegati all’ISEE 2025 non solo i bonus

I due sussidi che hanno preso il posto del vecchio Reddito di Cittadinanza sono Assegno di Inclusione e Supporto Formazione e Lavoro. Entrambi sono legati all’ISEE. L’Assegno di Inclusione è appannaggio di famiglie con un ISEE fino a 9.360 euro mentre il Supporto Formazione e Lavoro è per famiglie con ISEE fino a 6.000 euro.

Una delle agevolazioni più interessanti per le famiglie è quella che porta al risparmio sulle bollette delle utenze domestiche. Parliamo dei Bonus Sociali su luce, acqua e gas. Che prevedono un limite ISEE non eccedente 9.530 euro.

Ma nel caso di famiglie con almeno 3 figli, la soglia sale a 20.000 euro.

Figli e bonus, ecco alcuni limiti per l’indicatore della situazione economica equivalente

Tornando a misure strettamente collegate ai figli, non si può non citare il Bonus asilo nido per le famiglie con un ISEE fino a 10.000 euro che possono così godere di un rimborso per la retta dell’asilo nido cui mandano i figli.

Il già citato Assegno Unico invece, che non è legato come detto all’ISEE dal punto di vista del diritto alla prestazione, prevede comunque un importo massimo solo per le famiglie con un ISEE fino a 17.090,60. Per poi scendere gradualmente man mano che sale l’indicatore.