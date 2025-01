Dai permessi 104 al bonus nido: prestazioni familiari sotto la lente INPS

L’INPS ha pubblicato un aggiornamento dell’Osservatorio sulle prestazioni a sostegno della famiglia, fornendo una panoramica dettagliata delle misure di welfare erogate nel periodo 2019-2023. I dati analizzati offrono un quadro completo delle principali politiche sociali implementate per supportare i nuclei familiari, evidenziando tendenze e cambiamenti significativi in ​​diversi ambiti, tra cui assegni familiari, congedi parentali, bonus per l’asilo nido e altre misure di sostegno.

Un’importante trasformazione nel panorama delle prestazioni sociali è avvenuta il 1° marzo 2022, con la sostituzione degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) con l’Assegno Unico Universale.

Prestazioni familiari: crescita delle indennità di maternità e paternità

Questa riforma ha semplificato il sistema di erogazione degli aiuti alle famiglie, integrando le diverse esistenti in un’unica prestazione. Nel 2023, gli ANF sono stati destinati esclusivamente ai nuclei familiari con coniuge a carico, segnando una forte riduzione dei beneficiari rispetto agli anni precedenti.

Tra le prestazioni familiari analizzate, l’indennità di maternità per le lavoratrici dipendenti ha registrato una leggera crescita. Nel 2023, sono state 176.454 le lavoratrici che hanno beneficiato di questa misura, con un incremento dello 0,6% rispetto al 2022. Questo dato riflette una maggiore stabilità nell’accesso ai diritti legati alla maternità nel contesto lavorativo.

Anche l’utilizzo del congedo obbligatorio da parte dei padri ha mostrato un trend positivo. Nel 2023, oltre 183.000 padri hanno usufruito di questa misura, con un incremento del 5,2% rispetto all’anno precedente. Questo numero rappresenta il 64,5% dei potenziali beneficiari, segnalando una crescente consapevolezza e adesione dei padri ai diritti di congedo.

Incremento nell’utilizzo dei congedi parentali

Il congedo parentale continua a rappresentare una delle prestazioni familiari essenziali per il bilanciamento tra vita lavorativa e familiare. Nel settore privato, circa 361.000 lavoratori hanno usufruito di questa misura nel 2023, segnando un aumento del 2,5% rispetto al 2022. Questo incremento suggerisce una maggiore propensione delle famiglie a sfruttare le opportunità offerte dal welfare per la cura dei figli nei primi anni di vita.

Le misure di sostegno alla maternità si sono evolute in maniera differenziata tra i contributi statali e quelli comunali. L’assegno di maternità erogato dallo Stato ha registrato un aumento significativo dei beneficiari (+35,9%) nel 2023. Al contrario, l’assegno di maternità gestito dai Comuni ha evidenziato una crescita più contenuta (+0,8%). Questi dati riflettono la diversa distribuzione delle risorse e delle richieste tra i due livelli di governo.

Permessi 104 e bonus asilo nido

I permessi lavorativi concessi ai sensi della Legge 104/1992 (c.d. permessi 104) hanno registrato una forte crescita nel 2023. I beneficiari di permessi personali sono aumentati del 18%, mentre quelli per l’assistenza ai familiari hanno visto un incremento del 14%. Questi dati evidenziano l’importanza crescente di queste misure per supportare i lavoratori che si trovano a gestire situazioni di disabilità o assistenza familiare.

Il bonus asilo nido si conferma come una delle misure di welfare più apprezzate dalle famiglie italiane. Nel 2023, il numero di minori beneficiari ha raggiunto quota 486.306, con un incremento del 13,6% rispetto all’anno precedente. L’importo medio erogato è stato di 203 euro, distribuito su un media di sette mensilità. Questa crescita riflette un’ampia adesione da parte delle famiglie, favorita dalla semplicità di accesso e dalla necessità di sostenere le spese per la cura dell’infanzia.

Prestazioni familiari: un welfare in evoluzione

I dati forniti dall’Osservatorio INPS mettono in luce un sistema di welfare in costante evoluzione, volto a rispondere alle esigenze delle famiglie italiane. Le misure analizzate evidenziano una crescente consapevolezza e utilizzo delle prestazioni disponibili, con un focus particolare su maternità, paternità, assistenza familiare e cura dell’infanzia.

Come vuole sottolineare l’INPS nel comunicato stampa sui date welfare in esame, l’adozione di politiche come l’Assegno Unico Universale e il potenziamento di strumenti come i bonus ei congedi parentali rappresenta un passo significativo verso un sistema di sostegno più inclusivo e accessibile.

Tuttavia, i dati mostrano anche aree di miglioramento, in particolare nella necessità di coinvolgere una quota ancora maggiore di beneficiari potenziali, soprattutto tra i padri ei nuclei familiari con esigenze specifiche.

Questo panorama complesso e dinamico evidenzia certamente l’importanza di continuare a monitorare e adattare le politiche sociali, garantendo che queste rispondano efficacemente alle sfide attuali e future. La legge di bilancio 2025 ad esempio ha istituito il nuovo bonus nascite di 1.000 euro. Ma per i risultati di questa nuova misura bisognerà attendere qualche anno.

Riassumendo