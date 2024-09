Quanto incide la 104 su busta paga e stipendio? Come canta Fabrizio De André con il brano Don Raffae’: “Ca’ ci sta l’inflazione, la svalutazione e la borsa ce l’ha chi ce l’ha. Io non tengo compendio che chillo stipendio e un ambo se sogno ‘a papà”.

Ogni mese i lavoratori attendono con impazienza la busta paga. Grazie a quest’ultima, infatti, possono sapere a quanti soldi hanno diritto per via del lavoro svolto.

Ma non solo, se si impara a leggere la busta paga è possibile trovare l’importo della pensione futura scritto.

Quanto incide la 104 su busta paga e stipendio

Una chiara dimostrazione di come tale documento sia molto importante, tanto che sarebbe opportuno conoscere bene le vari voci in modo tale da capire quanto incidono sull’importo finale della retribuzione.

Tante, in effetti, sono le voci che incidono in busta paga. Tra queste si annoverano le ore lavorate, le ferie, i giorni di malattia e gli straordinari. Ma non solo, si citano anche i permessi Legge 104 a cui hanno diritto le persone disabili in situazione di gravità, sia i dipendenti che assistono un familiare non autosufficiente. In base a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 33 della legge numero 104 del 5 febbraio 1992:

“Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno”.

I disabili gravi e i caregiver hanno quindi diritto a tre giorni di permessi al mese retribuiti, frazionabili anche ad ore.

Maggiorazione contributiva per la maturazione del diritto alla pensione

Tale agevolazione è appositamente indicata in busta paga. Generalmente la voce utilizzata è, ovvero “Permessi Giornalieri”. Come previsto in quasi tutti i contratti collettivi di lavoro, i lavoratori mentre usufruiscono di questi giorni di permesso maturano anche ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR. Pur essendo scritto maggiorazione, è bene sottolineare cheper l’assenza del dipendente. L’importo di tale voce può differire ogni mese a seconda delle ore di permesso fruite.

È importante, inoltre, non confondere la maggiorazione dei permessi giornalieri con la maggiorazione contributiva riconosciuta agli invalidi al fine di poter maturare il diritto al trattamento pensionistico. In quest’ultimo caso è l’INPS che, nel momento in cui deve definire la pensione aggiunge, ai soggetti aventi diritto, questa maggiorazione. Entrano nei dettagli, come sancito dall’articolo 80, comma 3 della legge numero 388 del 23 dicembre 2000: