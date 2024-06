I commercianti al dettaglio e attività simili, che non sono obbligati a emettere fattura a meno che non sia richiesta dal cliente, devono certificare i loro corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Questo processo è facilitato dal registratore telematico, un dispositivo che memorizza e invia automaticamente i dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia.

Al momento della chiusura della cassa, il registratore telematico prepara automaticamente un file con i dati dei corrispettivi da trasmettere. Una volta che il server dell’Agenzia delle Entrate è disponibile, il file viene inviato automaticamente.

Perché comunicare le ferie al fisco

Se ci sono problemi di connessione al momento della chiusura, l’esercente ha fino a 12 giorni di tempo per risolvere il problema e trasmettere i dati. Questo può avvenire riconnettendo il registratore telematico o copiando i dati su una memoria esterna, come una chiavetta USB, e caricandoli sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

Durante i mesi estivi di giugno, luglio e agosto, molti titolari di partita IVA decidono di chiudere temporaneamente la loro attività per ferie.

E come un lavoratore dipendente deve comunicare il proprio piano ferie all’azienda, similmente, chi possiede una partita IVA deve informare l’Agenzia delle Entrate del periodo di chiusura della propria attività. Questo è particolarmente rilevante per coloro che utilizzano un registratore telematico e intendono chiudere per un periodo superiore a 12 giorni.

In questi casi, è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate che il registratore telematico sarà inattivo per un periodo superiore a 12 giorni. Questa comunicazione è essenziale per informare l’Agenzia che la mancata trasmissione dei corrispettivi giornalieri è dovuta alla chiusura per ferie e non a un malfunzionamento del dispositivo.

Ricordiamo anche che il legislatore negli anni ha previsto il c.d. bonus registratore telematico.

Registratore telematico inattivo: come comunicare le ferie al fisco

Se la chiusura dell’attività supera i 12 giorni, il contribuente deve mettere il registratore telematico fuori servizio.

Questo si traduce nell’invio di un evento di tipo “fuori servizio” (codice 608) che notifica l’inizio del periodo di inattività all’Agenzia delle Entrate. Il registratore tornerà in servizio alla prima trasmissione utile successiva alla riapertura.

Prima di chiudere la propria attività per un periodo prolungato, è fondamentale verificare che il registratore telematico sia in grado di gestire la funzione di messa fuori servizio. Se il dispositivo non supporta questa funzione, l’esercente può accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate, entrare nella sezione “Area Gestore ed Esercente” e seguire il percorso “Procedure di Emergenza” > “Dispositivo Fuori Servizio” per dichiarare l’inattività.

Comunicare la chiusura per ferie all’Agenzia delle Entrate è, dunque, un passo fondamentale per i titolari di partita IVA che utilizzano un registratore telematico. Questo adempimento garantisce che l’ente fiscale sia informato della temporanea inattività del registratore e che non vi siano problemi con la trasmissione dei corrispettivi. Seguendo attentamente le procedure descritte, gli esercenti possono gestire le loro chiusure senza preoccupazioni e godersi le ferie in tranquillità.

Riassumendo