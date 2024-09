Altro che maghi, i veri prestigiatori sono i truffatori. Con la truffa del foglietto i criminali hanno superato ogni ingegno e ora anche in Italia si teme che lo stratagemma possa giungere a mietere nuove vittime. Il fattaccio è successo a Londra, in un ristorante noto come “Adana Turkish with Fusion”. Qui il criminale ha fatto sparire telefonino e soldi dalla vittima e ha costretto il titolare del ristorante ad emettere un avviso per mettere in guardia gli avventori. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e ora sta facendo il giro del web.

Il gioco di prestigio

Il gioco di prestigio ha davvero dell’incredibile, nel video, il quale è composto da più riprese con inquadrature diverse, possiamo vedere il truffatore avvicinarsi al locale, entravi e andare al primo tavolo dove ci sono tre clienti seduti a mangiare. A questo punto vediamo l’uomo avvicinare il foglio al tavolo e chiedere aiuto ai clienti scelti. Distraendoli in questo modo riesce a sgraffignare telefono e cellulare mentre il foglio copre il gioco della mano. Insomma, un vero e proprio artista del furto che riesce ad andare via senza che le vittime si siano accorte di nulla.

Il ristorante ha condiviso questo video sui social che, naturalmente, nel giro di poche ore è diventato virale, arrivando ovviamente anche a varcare i confini italici e spaventare i nostri connazionali. Del resto, se è accaduto a Londra, di certo qualche buontempone riproporrà il fatto anche dalle nostre parti, visto che siamo sostanzialmente noti nel mondo per questo genere di giochi di prestigio. Ecco il messaggio rilasciato dal ristorante sui suoi social:

“La scorsa notte un uomo è entrato nel nostro ristorante e ha rubato il telefono di un cliente. Ha distratto il cliente con un foglio di carta su cui c’era scritto qualcosa del tipo che aveva bisogno di aiuto ecc. Aveva un’auto che lo aspettava fuori e non appena è uscito dal negozio, è salito in macchina ed è fuggito.”

Truffa del foglietto, il male minore?

Tutto sommato, possiamo dire che quello della truffa del foglio di carta è il male minore, visto che stiamo parlando di ladri di polli.

Ha rubato uno smartphone e con lo stesso stratagemma potrà senza dubbio rubare anche un portafogli lasciato sul tavolo o una borsetta. Purtroppo le analisi rivelano invece che le truffe ben peggiori sono sempre più frequenti nel nostro Paese, soprattutto quelle bancarie. Si parla di una media di oltre 4000 euro per ogni colpo riuscito sui nostri conti correnti. Ma com’è andata a finire invece per il robusto criminale della truffa del foglietto? Al momento la polizia non è riuscita ancora ad acciuffarlo e gli stessi proprietari del ristorante temono che si possa trattare di una vera e propria organizzazione fatta di prestigiatori capaci di attuare il colpo in diversi luoghi. Per tanto invitano ia prestare massima attenzione e a far girare la voce di questo pericolo al fine di mettere tutti in guardia.