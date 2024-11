Domanda bonus natale 100 euro, ultimatum per docenti e statali (NoiPA)

Per il bonus natale 100 euro è tempo di iniziare a preparare la domanda da consegnare al datore di lavoro. Per chi ha i requisiti, sarà pagato sulla retribuzione di dicembre, insieme alla tredicesima mensilità. Nella domanda, il lavoratore dipendente dovrà autocertificare il possesso dei requisiti (reddituale e familiare).

Per il settore privato la richiesta può essere è in carta libera (circolano sul web vari fac-simile) o altre modalità comunicate dal datore di lavoro. Per i dipendenti della pubblica amministrazione, invece, la richiesta è via web.

Tra loro ci sono i docenti e altro personale della scuola. Questi devono fare richiesta tramite NoiPA.

E proprio NoiPA ha fornito l’avviso con cui ha comunicato la disponibilità dell’apposita funzionalità con cui il personale scolastico può presentare domanda bonus Natale 100 euro. Allo stesso tempo ha fornito anche l’ultimatum, ossia la data entro cui bisogna presentare la richiesta. La procedura e la scadenza saranno le stesse anche per gli altri dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Bonus Natale 100 euro: aspetti generali

Ricordiamo che, il bonus in esame è stato previsto dal decreto Omnibus. Si tratta di un contributo una tantum di 100 euro in favore di lavoratori dipendenti. La misura si rivolge ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) di tutti i settori, inclusi insegnanti e personale scolastico.

Per accedere al bonus, i richiedenti devono rispettare una serie di condizioni, in particolare relative al reddito e alla composizione del nucleo familiare:

Limite di Reddito: il bonus è riservato ai lavoratori dipendenti che nel 2024 non abbiano superato un reddito complessivo annuo di 28.000 euro. È importante notare che, per il calcolo di tale reddito, sono inclusi eventuali introiti da locazioni soggette a cedolare secca e redditi derivanti da attività imprenditoriali o professionali in regime forfettario. Escluso il reddito dell’abitazione principale.

Composizione Familiare: il richiedente deve appartenere ad un nucleo familiare con almeno un figlio a carico. Il nucleo familiare può essere composto da due coniugi, uno dei quali fiscalmente a carico dell’altro, oppure da un genitore unico (c.d. nucleo familiare monogenitoriale)

Capienza Fiscale: per poter ricevere il contributo, è necessario che il lavoratore possieda capienza fiscale.

Il pagamento è anticipato dal datore di lavoro

Il bonus Natale sarà pagato direttamente dal datore di lavoro in busta paga, dietro apposita domanda da parte del lavoratore.

A fronte di questo anticipo il datore matura un credito d’imposta che poi potrà utilizzare in compensazione nel Modello F24.

Nella domanda, occorre autocertificare i requisiti e indicare i codici fiscali di coniuge e figli. In sede di conguaglio il datore di lavoro verificherà i requisiti e se il lavoratore non dovesse risultare idoneo a ricevere il bonus durante questo controllo, l’importo sarà recuperato.

Ad ogni modo, coloro che non ottengono il bonus in busta paga di dicembre potranno, comunque, richiederlo tramite la Dichiarazione dei Redditi 2025 relativa all’anno d’imposta 2024.

La domanda del bonus Natale 100 euro su NoiPA: procedura e scadenza

Come anticipato, i lavoratori pubblici, compresi gli insegnanti e altri dipendenti del comparto scuola, devono fare domanda bonus Natale 100 euro tramite la piattaforma NoiPA. Questa piattaforma, dedicata alla gestione di stipendi e contributi per il personale della pubblica amministrazione, ha attivato una sezione specifica per la presentazione della richiesta. NoiPA ha inoltre fornito una scadenza precisa.

Il portale NoiPA offre una procedura guidata che permette al personale di presentare la domanda in pochi e semplici passaggi. Ecco come fare:

Accesso al portale: effettuare il login su NoiPA e accedere alla propria Area Personale.

Navigazione nel menu servizi: nel menu principale, selezionare l’opzione “Servizi”.

Accesso alla sezione stipendiali: all’interno dei servizi disponibili, selezionare la voce “Stipendiali”.

Richiesta dell’Indennità D.L. n.113/2024 (Bonus Natale): cliccare su “Richiesta indennità D.L. n.113/2024 (Bonus Natale)” e seguire le istruzioni per completare la procedura.

La domanda può essere presentata (al netto di proroghe) entro le ore 12:00 di venerdì 22 novembre 2024.

Riassumendo

Il Bonus Natale 100 euro è un contributo economico per lavoratori dipendenti, incluso personale scolastico.

Requisiti: reddito annuo 2024 sotto 28.000 euro, coniuge e almeno un figlio a carico.

I dipendenti pubblici devono fare domanda su NoiPA, quelli privati al datore di lavoro in carta libera.

Scadenza domanda per personale statale su NoiPA: 22 novembre 2024, ore 12:00.

Bonus pagato con la tredicesima; il datore verifica i requisiti tramite conguaglio fiscale.

È fondamentale rispettare questa scadenza per evitare di perdere l’opportunità di ricevere il bonus Natale 100 euro. Solo a partire da giovedì 14 novembre, all’interno della stessa area web, sarà possibile visualizzare e scaricare la ricevuta con il riepilogo della richiesta effettuata.