Capodanno 2025 da Borghese, quanto costa mangiare nel suo ristorante?

Quando si tratta di feste e di mangiare, gli italiani non badano a spese. Festeggiare il Capodanno è un’occasione speciale per salutare il vecchio anno e accogliere il nuovo con entusiasmo. Lo chef Alessandro Borghese propone una serata indimenticabile presso il suo ristorante “AB – Il lusso della semplicità”, situato nella splendida cornice di Ca’ Vendramin Calergi a Venezia. L’evento, denominato “Caleidoscopio Colors & Food”, promette di unire alta cucina, musica e intrattenimento in una location unica.

Il menu di Borghese per Capodanno 2025

Come abbiamo visto, anche quest’anno gli italiani non hanno badato spese per le festività natalizie.

Il menu pensato daper il Capodanno 2025 è un autentico capolavoro culinario, perfetto per celebrare la serata con gusto e raffinatezza. Si comincia con un cocktail di benvenuto e una selezione di finger food che reinventano i sapori tradizionali, come la polpettina di guancetta di vitello con maionese ai porcini e polvere di cipolla bruciata, il baccalà mantecato su una croccante chip di polenta al nero di seppia e lampone fermentato, e un’insalatina di cavolfiori colorati con salsa al curry thai e semi.

Gli antipasti portano in tavola abbinamenti unici: la seppia nostrana si unisce al caviale Baikal, verdurine fresche della Laguna, mandorla e agrumi, mentre la faraona è arricchita con topinambur al cioccolato bianco, miso di fagioli Verdon, radicchio tardivo di Treviso e noci pecan. I primi piatti celebrano la creatività dello chef, con una pappardella ripiena di mazzancolle e ricci di mare accompagnata da una gelatina di brodo di cappone alle spezie dolci, e un risotto mantecato al burro alla brace acidulato, completato da conchigliacei ed erbe amare.

Come portata principale, il menu propone astice blu, fegato di rana pescatrice, cardo e burro al tartufo bianco, un piatto sofisticato che esalta i sapori del mare. Il pre-dessert sorprende con finocchio, liquirizia e limone, mentre il dessert è una golosa combinazione di cioccolato fondente, lampone e arachidi.

Intrattenimento e costo

A mezzanotte, il brindisi con Brut Rosé 2016 accompagna il tradizionale cotechino con lenticchie, simbolo di prosperità. Per concludere la serata, arriva la celebre “Cacio&Pepe” dello chef, realizzata con penne lisce Pasta Armando. Il tutto è accompagnato da “Brut Resèrve – Charles Heidsieck”, un vino d’eccezione che eleva ulteriormente l’esperienza.

La serata non sarà solo all’insegna della gastronomia. DJ Flavia Sabatino accompagnerà l’evento con una selezione musicale pensata per creare un’atmosfera coinvolgente e festosa. Gli ospiti potranno ballare fino alle prime luci dell’alba, godendo della magia unica di Venezia. Inoltre, lo chef Borghese ha organizzato una riffa esclusiva con premi speciali, un tocco in più per rendere l’evento ancora più memorabile. La location aggiunge ulteriore fascino alla serata. Ca’ Vendramin Calergi, uno dei palazzi più eleganti di Venezia, è un simbolo di storia e prestigio. Affacciato sul Canal Grande, il palazzo è noto anche per ospitare il Casinò di Venezia, una cornice perfetta per una serata di lusso e divertimento.

Partecipare all’evento “Caleidoscopio Colors & Food” ha un costo di 400 euro a persona. Questo prezzo include un’esperienza gastronomica unica, intrattenimento di alta qualità e la possibilità di festeggiare il Capodanno in un ambiente esclusivo. Per garantire la disponibilità, è consigliabile prenotare con largo anticipo, considerando l’interesse che un evento di tale portata può suscitare. In sintesi, la proposta di Alessandro Borghese per il Capodanno 2025 combina raffinatezza culinaria, musica e un’atmosfera suggestiva. Un’opportunità per chi desidera vivere un’esperienza indimenticabile in una delle città più romantiche e affascinanti del mondo.

