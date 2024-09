BTp 2054, scambi sostenuti sul mercato secondario e quotazione in crescita

L’emissione tramite collocamento sindacato risale a un paio di settimane fa. I numeri record segnati con ordini per 131 miliardi di euro contro un’offerta di 8 miliardi sono stati citati con orgoglio dalla premier Giorgia Meloni all’assemblea di Confindustria, in qualità di prova della fiducia degli investitori verso l’Italia. Il BTp 1 ottobre 2054 con cedola 4,30% (ISIN: IT0005611741) è il nuovo trentennale italiano e sul Mercato obbligazionario Telematico di Borsa Italiana scambia dal 13 settembre scorso.

Scambi sostenuti sul mercato secondario

Il bond del Tesoro si è fatto notare anche nelle negoziazioni tra privati.

Quotazione in rialzo dall’emissione

In appena sette sedute, è risultato scambiato per 8.501 volte e per un importo complessivo di 316 milioni di euro. Questo dato ci dice che un contratto in media è stato di circa 37.170 euro. Il capitale passato di mano ammonta ad oggi a circa il 4% del totale. E’ una percentuale elevata. Significa che 1 euro su 25 è stato già compravenduto dal collocamento. Il BTp 2054 risulta, quindi, essere un titolo di stato abbastanza liquido. E questa è una buona notizia per l’investitore.

La partenza a razzo è dovuta anche all’esigenza degli investitori istituzionali, gli unici a partecipare al collocamento sindacato, di piazzare il bond tra i clienti. Ci aspettiamo, pertanto, un rallentamento nelle compravendite delle prossime settimane. Per il momento possiamo affermare che gli investitori iniziali ancora in possesso del BTp 2054 stanno maturando una plusvalenza virtuale dell’1,50% rispetto al prezzo di aggiudicazione. Esso era stato leggermente sotto la pari, a 99,789 centesimi. Mentre scriviamo, si aggira in area 101,30. E il picco lo aveva raggiunto il 17 settembre scorso a 102,50, mentre il punto più basso risale al 20 settembre a 101.

Se la quotazione sale, il rendimento scende. Questi era ieri di poco superiore al 4,25% contro il 4,359% dell’emissione. Il BTp 2054 presenta una “duration” modificata di 16,52, per cui è da considerarsi un titolo altamente speculativo. In una fase di ribasso dei tassi di interesse, ciò significa che tenerlo in portafoglio dovrebbe tendenzialmente portare a un apprezzamento anche cospicuo.

BTp 2054 debutta in fase positiva

Chiaramente, a parità di spread. Se questi stringe, a seguito del ridotto rischio sovrano percepito con la discesa dei tassi, i margini di apprezzamento per la quotazione saranno persino superiori a quelli ipotizzati.

A proposito di rischio, un termometro è dato dai CDS a 5 anni, titoli che assicurano contro il default dell’emittente. Il loro costo è sceso ai minimi dal 2008, cioè da prima che esplodesse la crisi finanziaria mondiale. Evidentemente, l’Italia rassicura più di quanto lascino intendere gli stessi spread, comunque in forte calo quest’anno. Il debutto del BTp 2054 è avvenuto in un buon momento ed era proprio questo l’obiettivo principale del Tesoro: sfoggiare i muscoli alla vigilia della presentazione della legge di Bilancio e quando il programma di emissioni per quest’anno risulta ormai in stato molto avanzato.

