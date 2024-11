Black Friday, un giro d’affari miliardario, soprattutto online

Negli ultimi anni, un evento commerciale nato negli Stati Uniti è diventato una tradizione globale: il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, noto come Black friday, rappresenta uno dei momenti più attesi dell’anno per consumatori e aziende. Da semplice giornata di sconti, si è trasformato in un fenomeno che smuove miliardi di euro e dollari in tutto il mondo, influenzando l’economia sia nei negozi fisici che online.

A livello mondiale, il Black friday genera un giro d’affari stimato di oltre 900 miliardi di dollari.

Negli Stati Uniti, i consumatori spendono circain un solo giorno per acquisti online, secondo i dati di Adobe Analytics. Questa cifra si somma alle vendite nei negozi fisici, che portano il totale oltre i 30 miliardi di dollari durante il weekend che include anche il Cyber monday.

In Europa, il fenomeno è in forte ascesa. Nel Regno Unito, le vendite del Black friday superano i 9 miliardi di sterline, mentre in Germania i consumatori spendono circa 4 miliardi di euro. L’Italia, pur non raggiungendo le cifre dei paesi nordici, registra una crescita importante: nel 2023, il giro d’affari legato a questa giornata ha superato i 3 miliardi di euro, evidenziando un incremento significativo rispetto agli anni precedenti.

L’impatto del Black friday in Italia

In Italia, il Black friday ha acquisito sempre più rilevanza, sia per i consumatori che per le aziende. Secondo Confesercenti, oltre il 60% degli italiani ha approfittato degli sconti nel 2023, con una spesa media di circa 250 euro per persona. La maggior parte degli acquisti si concentra su elettronica, abbigliamento e piccoli elettrodomestici, settori che beneficiano particolarmente delle promozioni.

Un dato interessante è l’aumento delle vendite online, che rappresentano oltre il 60% del totale durante il Black friday. I negozi fisici, tuttavia, mantengono una quota significativa, soprattutto per i consumatori che preferiscono vedere e toccare i prodotti prima di acquistarli.

Questa doppia dinamica sta trasformando il commercio italiano, spingendo le aziende a migliorare sia la loro presenza digitale che l’esperienza in negozio.

Il commercio elettronico è il grande protagonista del Black friday. Nel 2023, a livello globale, le vendite online durante questa giornata hanno raggiunto i 116 miliardi di dollari, con una crescita del 4% rispetto all’anno precedente. In Europa, l’e-commerce rappresenta ormai il canale preferito per gli acquisti, con un giro d’affari di circa 35 miliardi di euro durante la settimana del Black friday.

Negozi fisici vs online: chi vince?

In Italia, le piattaforme online come Amazon, eBay e Zalando dominano il mercato, con una crescita annua delle vendite di circa il 20%. Tuttavia, anche i piccoli commercianti stanno sfruttando il Black friday per aumentare la loro visibilità digitale, grazie a strategie di marketing mirate e promozioni aggressive. Nonostante la crescita dell’online, i negozi fisici continuano a svolgere un ruolo importante durante il Black friday. La possibilità di provare i prodotti e approfittare di offerte esclusive in negozio attira ancora molti consumatori. Tuttavia, il divario tra i due canali si sta ampliando: secondo uno studio di PwC, le vendite online crescono in media del 15% ogni anno, mentre quelle dei negozi fisici restano più stabili.

Questa tendenza è particolarmente evidente in Italia, dove le aziende stanno investendo in strategie omnicanale per integrare i due mondi. I negozi fisici stanno adottando soluzioni innovative, come il click-and-collect, che permette di ordinare online e ritirare in negozio, per competere con l’e-commerce.

Il Black friday come motore economico

Oltre a essere un evento commerciale, il Black friday rappresenta un importante motore economico. Il suo impatto si estende ben oltre il retail, coinvolgendo logistica, marketing e settori legati alla tecnologia. Le aziende di spedizioni, ad esempio, vedono un aumento significativo della domanda durante questa settimana, con volumi di consegne che spesso superano quelli natalizi.

Anche le piccole e medie imprese beneficiano dell’evento, soprattutto grazie alle piattaforme digitali che consentono loro di raggiungere un pubblico più ampio. Tuttavia, la pressione sui margini di profitto è alta, poiché i consumatori si aspettano sconti significativi.

Questo spinge le aziende a bilanciare l’aumento delle vendite con una gestione attenta dei costi. Il Black friday non mostra segni di rallentamento e continua a evolversi. In un contesto in cui il digitale gioca un ruolo sempre più dominante, i negozi fisici dovranno trovare nuovi modi per attrarre i consumatori. Allo stesso tempo, l’e-commerce dovrà affrontare sfide logistiche e di sostenibilità, con consegne rapide e packaging eco-friendly diventati fattori chiave per conquistare i clienti.

L’Italia, pur essendo un mercato emergente rispetto ad altri paesi, sta mostrando una rapida adattabilità a questo evento globale. Con un mix di tradizione e innovazione, il Black friday potrebbe diventare una delle leve principali per il rilancio del commercio italiano, sia online che offline.

