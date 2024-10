Banca erogava milioni di euro alla Ndrangheta eludendo le norme

Negli ultimi anni, il settore bancario italiano è stato sottoposto a un controllo sempre più rigoroso da parte delle autorità, in particolare per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata. Un caso recente che ha fatto discutere è quello di Banca Progetto, un istituto milanese finito sotto amministrazione giudiziaria a causa di presunti collegamenti con membri della ‘ndrangheta, coinvolti in operazioni finanziarie sospette. Le indagini, svolte dalla Guardia di Finanza e dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Milano, hanno acceso i riflettori sulla vulnerabilità del sistema bancario italiano di fronte ai tentativi di elusione delle normative antiriciclaggio.

Banca Progetto: il provvedimento di amministrazione giudiziaria

Il provvedimento di amministrazione giudiziaria di Banca Progetto è stato disposto dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, con l’obiettivo di verificare i presunti legami dell’istituto con attività criminali. L’accusa principale rivolta alla banca è di aver concesso oltre 10 milioni di euro di finanziamenti a nove società riconducibili a imprenditori vicini alla ‘ndrangheta, precisamente a famiglie della criminalità organizzata operanti tra Legnano e Lonate Pozzolo. Secondo l’inchiesta, i finanziamenti, attivi tra il 2019 e il 2023, sarebbero stati agevolati anche dal fondo di sostegno alle piccole e medie imprese, istituito dallo Stato per fronteggiare le emergenze economiche legate alla pandemia di Covid-19 e alle difficoltà causate dal conflitto in Ucraina.

Nonostante la gravità delle accuse, il provvedimento non ha comportato il sequestro della banca, e nessun dirigente di Banca Progetto risulta attualmente indagato. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso e si concentrano sul reato di trasferimento fraudolento di valori, punibile con la reclusione da 2 a 6 anni. Questo crimine si verifica quando beni o risorse vengono trasferiti a favore di soggetti che operano in contesti di illegalità o che potrebbero eludere i controlli delle autorità. L’amministrazione giudiziaria della banca è stata affidata a Donato Maria Pezzuto, un esperto di gestione di aziende in crisi e liquidazioni giudiziarie.

Le sfide per il settore bancario italiano

Il suo compito sarà ridisegnare le strutture e leinterne di Banca Progetto per garantire una maggiore trasparenza e per evitare futuri rischi di infiltrazioni criminali.

Il caso di Banca Progetto è solo un esempio dei rischi che il settore bancario può affrontare quando esposto a infiltrazioni della criminalità organizzata. Negli ultimi anni, le banche italiane hanno adottato misure di sicurezza sempre più stringenti per impedire che i loro servizi vengano utilizzati a scopo di riciclaggio o finanziamento illecito. Tuttavia, la complessità delle operazioni finanziarie e la disponibilità di fondi di sostegno pubblico, come nel caso degli aiuti per le imprese colpite dalla pandemia, possono rappresentare un’occasione per coloro che desiderano eludere le normative antiriciclaggio.

Uno degli strumenti principali di contrasto è rappresentato dal Codice Antimafia, che consente l’intervento giudiziario per impedire che patrimoni e risorse economiche vengano utilizzati per alimentare attività illegali. Tuttavia, la legge richiede che le banche adottino pratiche rigorose di controllo, tra cui la verifica della provenienza dei fondi e l’identificazione delle finalità dei prestiti concessi. La mancanza di trasparenza o di controlli adeguati può portare a conseguenze legali per gli istituti coinvolti, come l’amministrazione giudiziaria, e al danneggiamento della loro reputazione.

Questo caso potrebbe portare a una revisione delle politiche di gestione del rischio nel settore bancario italiano, con un rafforzamento delle misure di prevenzione del riciclaggio e un monitoraggio più stretto sui destinatari dei finanziamenti. Le banche dovranno investire maggiormente in tecnologie di controllo e nella formazione del personale per individuare e segnalare le operazioni sospette, garantendo un ambiente finanziario più sicuro e trasparente.

