Aziende italiane top in cui lavorare, c’è la classifica

Lavorare in un’azienda che promuove un ambiente positivo e gratificante è il sogno di molti. Ogni anno, il Corriere della Sera, in collaborazione con Statista, pubblica la classifica Italy’s Best Employers, che rivela quali sono le migliori aziende dove lavorare in Italia. Per il 2025, il ranking si basa sulle opinioni dei dipendenti italiani, che hanno risposto a sondaggi lanciati da Statista. La classifica rappresenta una fotografia accurata del clima lavorativo nel nostro Paese, in un periodo caratterizzato da importanti trasformazioni, come lo smart working e l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle imprese.

Le aziende italiane top del 2025

Nella top ten della classifica spiccano società attive in vari settori, dalla tecnologia all’automotive, fino all’alimentare. Ecco quali sono le aziende italiane top dove lavorare secondo i dipendenti.

1. Google

In cima alla classifica troviamo Google, riconosciuta come la migliore azienda dove lavorare in Italia per il 2025. Il colosso tecnologico è noto per l’ambiente di lavoro innovativo e le politiche aziendali che favoriscono il benessere dei dipendenti. Google si distingue per l’attenzione al work-life balance e per le numerose opportunità di crescita professionale.

2. Fratelli Carli

Al secondo posto c’è Fratelli Carli, azienda storica italiana fondata nel 1911 e specializzata nella produzione di olio d’oliva. L’azienda, con sede a Oneglia in Liguria, è riconosciuta per il suo impegno nel garantire ai dipendenti un ambiente di lavoro solido e rispettoso, grazie anche alla tradizione di sostenibilità che caratterizza il marchio.

3. Tenaris

Il terzo gradino del podio è occupato da Tenaris, uno dei maggiori produttori e fornitori internazionali di tubi e servizi per l’esplorazione e produzione di petrolio e gas. Tenaris si è guadagnata la reputazione di essere un luogo eccellente per la crescita professionale, grazie alle opportunità di carriera offerte in un settore cruciale per l’economia globale.

4. Volkswagen

Visto quanto sta accadendo in Volkswagen, con la crisi in Germania, per molti può sembrare un controsenso, eppure al quarto posto troviamo proprio la casa automobilistica in questione, marchio che, già nel 2022, era stato riconosciuto come una delle migliori aziende per fare carriera in Italia.

Il produttore automobilistico tedesco si distingue per le politiche che valorizzano il capitale umano e per un ambiente lavorativo aperto e inclusivo.

5. Enav

Enav, società pubblica italiana che si occupa della gestione del traffico aereo civile, si piazza al quinto posto. Con sede a Roma, Enav è riconosciuta per l’attenzione alla formazione continua dei propri dipendenti e per le sue politiche di sicurezza e trasparenza sul posto di lavoro.

6. Lavazza

Al sesto posto troviamo Lavazza, l’iconica azienda italiana del caffè. Lavazza è spesso elogiata per la sua eccellente reputazione nel Paese e per l’ambiente di lavoro che promuove il benessere dei dipendenti, sia a livello personale che professionale.

7. Axa

Axa, gigante del settore assicurativo, si piazza al settimo posto della classifica. Con politiche aziendali che promuovono la diversità e l’inclusione, Axa è conosciuta per offrire un ambiente di lavoro che incentiva la crescita professionale e il rispetto reciproco.

8. Tetra Pak International

In ottava posizione c’è Tetra Pak International, leader mondiale nel settore dell’imballaggio alimentare. L’azienda è apprezzata dai dipendenti per il suo impegno nella sostenibilità e per le politiche che mirano a migliorare la qualità della vita lavorativa.

9. Apple

Apple, il colosso tecnologico di Cupertino, occupa la nona posizione. La multinazionale, nota per i suoi prodotti innovativi, è apprezzata anche in Italia per il suo ambiente di lavoro dinamico e per le possibilità di crescita e sviluppo offerte ai dipendenti.

10. Cisco

Chiude la top ten Cisco, leader mondiale nel settore delle telecomunicazioni e delle reti informatiche. Cisco si distingue per le sue politiche di smart working e per l’attenzione rivolta alla creazione di un ambiente di lavoro stimolante e flessibile.

Come è stata stilata la classifica delle migliori aziende italiane

La classifica Italy’s Best Employers 2025 è stata realizzata attraverso sondaggi condotti da Statista, in collaborazione con il Corriere della Sera, che hanno coinvolto migliaia di lavoratori in Italia. I partecipanti hanno valutato le aziende per cui lavorano sulla base di vari criteri, tra cui il clima aziendale, le opportunità di carriera, il bilanciamento vita-lavoro e le politiche aziendali. Questo tipo di ricerca rappresenta una finestra sulle condizioni lavorative italiane in un momento di transizione per il mondo del lavoro, influenzato dall’adozione delle nuove tecnologie e dai cambiamenti nelle abitudini lavorative, come lo smart working.

Riassumendo…