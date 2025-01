6 bonus nel 2025: e se li ottieni tutti porti a casa quasi tre mila euro

Il nuovo anno appena entrato porta con sé una serie di incentivi e agevolazioni destinati a supportare le famiglie italiane, i lavoratori e le categorie più vulnerabili. Queste misure, “bonus 2025”, rappresentano un aiuto concreto per affrontare le sfide economiche e migliorare la qualità della vita. Di seguito una panoramica completa delle principali iniziative disponibili.

Alcuni già esistevo e procedono in continuità, altri invece si affacciano per la prima volta sulla scena nazionale.

Bonus 2025, anziani e nuovi nati

Tra le novità più rilevanti figura il contributo annuale di 850 euro riservato agli anziani non autosufficienti con età superiore agli 80 anni.

Per accedere a questo bonus anziani 2025 , è necessario disporre di un ISEE sociosanitario inferiore a 6.000 euro. La richiesta può essere effettuata tramite il portale INPS. Questo bonus mira a sostenere le spese per l’assistenza e la cura, alleviando il carico economico che spesso grava sulle famiglie.

Per le famiglie che accolgono un nuovo membro nel corso del 2025, è previsto un sostegno economico pari a 1.000 euro. Il bonus, previsto dalla legge bilancio 2025, è disponibile per le nascite, le adozioni e gli affidamenti, a patto che il nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro. Sebbene i dettagli operativi di questo bonus bebè debbano ancora essere definiti, la domanda potrà essere inoltrata attraverso il sito dell’INPS una volta attivata la procedura. Questa iniziativa rappresenta un incentivo significativo per sostenere le spese iniziali legate all’arrivo di un bambino.

Carta dedicata alle famiglie con redditi bassi

Confermato anche per il 2025 il sostegno di 500 euro rivolto alle famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro. Parliamo della c.d. carta dedicata a te. La particolarità di questa misura è che i beneficiari vengono individuati automaticamente dall’INPS, senza la necessità di presentare una domanda.

Il meccanismo garantisce un accesso rapido e diretto al bonus, che può essere utilizzato per affrontare diverse spese domestiche.

Sconto previdenziale per madri lavoratrici

Tra i bonus 2025 uno interessa anche le madri lavoratrici con almeno due figli, di cui uno minorenne. Queste possono beneficiare di uno sconto previdenziale fino a 250 euro al mese, per un totale massimo di 3.000 euro all’anno.

Per accedere al bonus, è necessario che il nucleo familiare abbia un ISEE inferiore a 40.000 euro. L’agevolazione offre un supporto concreto alle donne che bilanciano l’impegno lavorativo con le responsabilità familiari, contribuendo a ridurre il peso delle spese previdenziali.

Bonus spesa: sostegno per beni essenziali e trasporti

Il bonus spesa 2025 (c.d. carta acquisti) consiste in una carta ricaricabile con 80 euro ogni due mesi, destinata all’acquisto di beni alimentari. Questa misura è pensata per famiglie con bambini sotto i 3 anni e per persone con più di 65 anni, a condizione che l’ISEE non superi una determinata soglia, ossia 8.117,17 euro.

L’incentivo non solo aiuta a fronteggiare le spese quotidiane, ma favorisce anche la mobilità e il benessere generale delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Il Bonus 2025 IRPEF: continuità con l’ex Bonus Renzi

Riconfermato tra i bonus 2025 anche il contributo IRPEF di 100 euro al mese per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 15.000 euro annui. Per chi ha un reddito oltre 15.000 euro ma fino a 28.000 euro, il beneficio può essere concesso in presenza di specifici requisiti.

Questa misura continua a rappresentare un importante sostegno per i lavoratori con redditi più bassi, contribuendo a migliorare il loro potere d’acquisto.

Riassumendo