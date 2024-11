È sufficiente una videochiamata con l’Agenzia delle Entrate per risolvere i propri dubbi e problemi con il Fisco? Come canta Jovanotti con il brano Terra Degli Uomini: “E a volte i forzuti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c’è una soluzione”.

Tanti sono i dubbi e i problemi con cui tutti quanti noi, prima o poi, possiamo ritrovarci a dover fare i conti. In tutti questi casi non bisogna farsi prendere dal panico, bensì è importante cercare una soluzione.

I canali per comunicare con il Fisco

Nel caso in cui non sia possibile porre rimedio da soli, è bene chiedere aiuto a qualcuno di fidato. In particolare, nel caso in cui si tratti di problemi con il Fisco si consiglia di

Tanti sono i canali da poter utilizzare per poter comunicare direttamente con il Fisco. Tra questi si annovera il servizio di info SMS, che permette di ricevere, in forma sintetica, informazioni inerenti le scadenze fiscali, codici tributo e risposte a quesiti semplici in generale. In presenza di quesiti complessi, che non possono essere trattati con tale servizio, i contribuenti ricevono un messaggio con cui sono rinviati verso altri canali. Tra questi si annoverano l’APP mobile dell’Agenzia delle Entrate, ma anche e-mail e call center. In alternativa è possibile recarsi fisicamente presso una delle sedi territoriali dell’Agenzia delle Entrate oppure optare per una videochiamata.

La videochiamata con l’Agenzia delle Entrate è risolutiva?

Sempre più persone decidono di rivolgersi allo Sportello online, ovvero il servizio che permette di prenotare un appuntamento sul sito dell’Agenzia delle Entrate e ricevere l’assistenza di un operatore in videochiamata, senza doversi recare di persona presso uno degli sportelli presenti sul territorio. Per usufruire di tale servizio basta avere a propria disposizione uno smartphone, un Pc oppure un tablet e soprattutto la connessione ad internet.

“prenotare un appuntamento accedendo nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, esclusivamente con le credenziali Spid o Cie (per gli intermediari fiscali anche con le credenziali dell’Agenzia delle entrate), e procedere nella sezione “Appuntamenti e contatti” scegliendo il giorno e l’ora tra quelli disponibili. È possibile prenotare un appuntamento per operare per sé stessi, in qualità di legali rappresentanti / incaricati oppure come intermediari fiscali abilitati e quindi per conto dei clienti che li hanno delegati a operare su EquiPro, l’area riservata del portale di AdeR per i professionisti”.

Come spiegato su Fisco Oggi , la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, per usufruire dell’assistenza in videochiamata si deve:

Una volta prenotato l’appuntamento, il sistema genera una e-mail di riepilogo, contenente le istruzioni per effettuare la videochiamata. Il soggetto interessato riceve in seguito un promemoria dell’appuntamento. Nel giorno e nell’ora scelti si deve accedere all’area riservata del sito, nella sezione “Consulta la tua agenda appuntamenti“, e avviare la videochiamata.

Sportello online, cosa è possibile fare in videochiamata

Grazie allo Sportello online è possibile comunicare in tempo reale con Agenzia delle entrate Riscossione e svolgere le stesse operazioni che è possibile effettuare recandosi presso uno sportello fisico. In entrambi i casi, infatti, è possibile chiedere informazioni e assistenza in merito alla propria situazione debitoria, ma anche rateizzazioni, rimborsi e procedure di vario genere. Ma non solo, attraverso la piattaforma con cui avviene il collegamento, è possibile scambiare la documentazione, firmata digitalmente.

Al fine di agevolare la comunicazione tra Fisco e cittadini, inoltre, sono stati predisposti dei moduli in formato pdf editabile da utilizzare nel corso dell’appuntamento stesso. In questo modo il contribuente può beneficiare del supporto dell’operatore in fase di compilazione e presentazione di una richiesta.

Una volta terminato l’appuntamento, la documentazione realizzata e scambiata resta nello storico “Appuntamenti“. Un servizio indubbiamente molto utile, che permette di trovare una soluzione in merito ai vari dubbi e problemi fiscali, comodamente da casa propria.