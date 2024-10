Totti pronto per tornare in campo, affare economico da 100 milioni

A volte ritornano, anzi lo fanno spesso quando si tratta di quattrini. Anche Francesco Totti, indiscussa bandiera della Roma (ancora oggi che non indossa più la maglia), sembra pronto a tornare sul campo di calcio e secondo le analisi il giro d’affari sarà di ben 100 milioni di euro. Da un po’ di tempo l’ex popone convoglia su di sé l’attenzione mediatica, ma stavolta non per gossip, bensì per un’ipotesi che ha infiammato i media e i social: il suo possibile ritorno in Serie A.

Un affare da milioni di euro: l’effetto Totti

Con una semplice dichiarazione – “Due mesi e sarei in forma per almeno 30 minuti di gioco” – l’ex capitano della Roma ha sollevato un’ondata di discussioni. Non si tratta solo di sport, ma di una potenziale operazione economica che potrebbe generare milioni.

Secondo Cesare Casiraghi, esperto del mondo pubblicitario, l’impatto mediatico di un ritorno di Totti in campo sarebbe gigantesco. Non è solo una questione di sport, ma di visibilità globale per il club che potrebbe accoglierlo. Casiraghi stima che il ritorno del “Pupone” potrebbe tradursi in decine di milioni di euro in termini di sponsorizzazioni, merchandising, diritti d’immagine e docu-serie. La cifra complessiva potrebbe addirittura sfiorare i 100 milioni di euro.

Dove potrebbe concretizzarsi questa operazione? Due le destinazioni possibili: Monza e Como. Il Monza, proprietà legata agli ambienti televisivi, potrebbe trarre grande beneficio da un personaggio così mediatico. Il Como, invece, sostenuto dai fratelli Hartono, miliardari indonesiani con una mentalità orientata al marketing, potrebbe aprire nuove opportunità di espansione verso il mercato asiatico.

Totti e le scommesse: tra realtà e strategia commerciale

L’ipotesi del ritorno in campo di Totti non ha acceso solo i riflettori dei media, ma ha attirato anche l’attenzione del mondo delle scommesse. I bookmaker hanno già quotato il suo ritorno a una probabilità di oltre 70 volte la posta, dimostrando che il fenomeno Totti è ancora vivo.

Tuttavia, non mancano i sospetti che questa mossa sia legata a una strategia di marketing, considerando che l’ex calciatore è testimonial di una nota piattaforma di scommesse.

Davide Ciliberti della Purple & Noise, ha dichiarato: “Lo vedrei bene per un club ‘minore’ di serie A, in primis al Monza, un trasferimento in ‘zona Biscione’ sarebbe anche ora anche più agevole dal punto di vista emotivo visto che la sua ex Ilary non lavora più a Mediaset. Oppure al Como, alle cui spalle ci sono gli indonesiani Robert e Michael Hartono che sommati detengono, raccontano le cronache, un patrimonio da oltre 50 miliardi di dollari e sono entrambi nella top 10 dei proprietari di società sportive più ricchi del pianeta”.

Che si tratti di un reale desiderio di tornare a giocare o di una manovra orchestrata, il nome di Totti sta già generando movimento e, nel dubbio, milioni.

