Tasse non pervenute, 1,2 miliardi di euro di ammanco nelle casse

Il debito per l’ammanco di tasse non pagate è qualcosa di semplicemente mostruoso: l’Italia affronta una sfida fiscale senza precedenti: oltre 1.200 miliardi di euro di tasse non riscosse. Questa cifra, accumulata nel corso degli anni, rappresenta una montagna di debiti fiscali che lo Stato fatica a recuperare. Il problema è frutto di diverse cause, tra cui l’evasione fiscale, il fallimento di imprese, e la difficoltà di riscuotere crediti vecchi o contestati. La portata del fenomeno non è solo economica, ma anche sociale, poiché mette in discussione la sostenibilità del sistema fiscale e la percezione di equità tra i cittadini.

Tasse mancanti, la struttura del debito fiscale

Di questi 1.200 miliardi di euro, solo una piccola parte è realmente recuperabile. Si stima che oltre il 70% sia costituito da crediti di difficile esigibilità, legati a soggetti deceduti, imprese fallite o cittadini che non dispongono delle risorse necessarie per pagare. Questa situazione crea un duplice problema: da un lato, lo Stato perde risorse cruciali per finanziare i servizi pubblici; dall’altro, i cittadini onesti percepiscono una disparità nel trattamento, sentendosi penalizzati rispetto a chi evade il fisco.

Una delle ragioni principali di questo accumulo è la lentezza del sistema di riscossione. Le procedure legali per il recupero delle tasse, ossia dei crediti fiscali sono spesso lunghe e complesse, lasciando spazio a ritardi che, nel tempo, rendono il debito non più esigibile. Inoltre, la mancanza di risorse e personale dedicato alla riscossione aggrava ulteriormente il problema.

Le iniziative del Governo per il recupero

Negli ultimi anni, il Governo ha adottato diverse misure per affrontare questa situazione. Nel 2024, la rottamazione delle cartelle fiscali ha permesso di recuperare circa 4,6 miliardi di euro. Questo strumento, che consente ai contribuenti di saldare i debiti con sconti su sanzioni e interessi, si è dimostrato efficace nel breve termine, ma non risolve il problema strutturale della riscossione.

Per il 2025, il Governo ha annunciato ulteriori interventi. Tra questi, spicca l’aumento delle rate per i debiti fiscali. A partire dal 1° gennaio, i contribuenti potranno dilazionare i pagamenti in 84 rate mensili, rispetto alle precedenti 72. Questa misura offre maggiore flessibilità a chi vuole regolarizzare la propria posizione, riducendo il rischio di nuovi insoluti.

Un’altra novità riguarda il “discarico” delle cartelle esattoriali. Le cartelle non riscosse entro cinque anni saranno restituite all’ente creditore, che deciderà se procedere con ulteriori azioni o archiviare il debito. Questa modifica ha l’obiettivo di snellire il carico degli uffici di riscossione, concentrando le risorse sui crediti più recenti e più facilmente esigibili.

Le difficoltà di ridurre il debito fiscale

Nonostante questi sforzi, il recupero del debito fiscale rimane una sfida complessa. La riduzione della pressione fiscale, spesso invocata per incentivare il pagamento volontario, deve essere bilanciata con la necessità di mantenere un gettito sufficiente per sostenere le finanze pubbliche. Inoltre, il sistema fiscale italiano soffre di una percezione diffusa di inefficienza e iniquità, che può scoraggiare la compliance fiscale.

La collaborazione tra Stato e cittadini è essenziale per superare queste difficoltà. Da un lato, il Governo deve continuare a investire in strumenti di riscossione più moderni ed efficaci, sfruttando la digitalizzazione per rendere i processi più rapidi e trasparenti. Dall’altro, è necessario promuovere una cultura fiscale basata sulla responsabilità e sulla fiducia, sensibilizzando i cittadini sull’importanza di contribuire al bene comune.

Tasse, le prospettive future

Il debito fiscale di 1.200 miliardi rappresenta un fardello che il Paese non può più ignorare. Tuttavia, affrontarlo richiede un approccio integrato, che combini misure immediate di recupero con riforme strutturali del sistema fiscale. Tra le priorità, vi è la semplificazione delle norme, la riduzione della burocrazia e l’introduzione di incentivi per favorire l’adempimento spontaneo.

La tecnologia può giocare un ruolo cruciale in questo processo. Sistemi di intelligenza artificiale e analisi dei dati possono essere utilizzati per individuare i contribuenti a rischio e personalizzare le strategie di riscossione. Inoltre, la digitalizzazione dei pagamenti fiscali può ridurre gli errori e aumentare la tracciabilità, rendendo più difficile l’evasione.

Parallelamente, è necessario affrontare le cause profonde del debito fiscale, come l’economia sommersa e la scarsa fiducia nelle istituzioni. Solo attraverso un’azione combinata su più fronti sarà possibile ridurre il peso di questo debito e garantire un futuro fiscale più sostenibile. Il problema delle tasse non riscosse è uno dei nodi più complessi del sistema economico italiano. Sebbene gli interventi del Governo rappresentino un passo nella giusta direzione, è evidente che la strada per risolvere questa questione è ancora lunga. La sfida non è solo tecnica, ma anche culturale: promuovere un rapporto più collaborativo tra cittadini e istituzioni è fondamentale per costruire un sistema fiscale più equo ed efficiente.

