TARI non dovuta? Come ottenere il rimborso in modo facile e veloce

La TARI, ovvero la tassa sui rifiuti, rappresenta un obbligo per i contribuenti, ma in alcune circostanze può accadere di aver versato importi superiori a quelli effettivamente dovuti.

In tali situazioni, è possibile richiedere al Comune il rimborso delle somme eccedenti o, in alternativa, optare per una compensazione che permetta di utilizzare il credito in futuri pagamenti d’imposta.

Procedura per la richiesta di rimborso TARI

Per avviare la procedura di rimborso o compensazione della TARI, il contribuente deve presentare un’apposita istanza al Comune di competenza.

Questa richiesta è fondamentale per segnalazione l’eccedenza versata e ottenere il relativo recupero o utilizzo a compensazione. La modalità di presentazione varia in base alle disposizioni del Comune, ma generalmente include l’invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o la consegna diretta presso l’ufficio protocollo dell’ente.

Una volta ricevuta l’istanza, il Comune procederà con le necessarie verifiche. Solo dopo aver accertato l’effettivo diritto al rimborso e la somma eccedente, l’ente darà seguito alla restituzione o alla compensazione.

Documentazione necessaria

Per garantire una valutazione rapida e accurata della richiesta di rimborso TARI, è indispensabile allegare all’istanza una serie di documenti utili a verificare l’avvenuto pagamento e l’eventuale eccedenza. La documentazione da presentare comprende:

modulo di richiesta: il modello specifico per l’istanza di rimborso o compensazione, disponibile generalmente tra i documenti correlati sul sito del Comune;

prove di pagamento: il Modello F24 o il bollettino MAV utilizzati per il pagamento della TARI, preferibilmente corredati delle relative quietanze. Questi documenti (in particolare il Modello F24) possono essere recuperati dal cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con lo SPID;

attestazione bancaria dell’IBAN: necessaria se si sceglie di ricevere il rimborso tramite accredito su conto corrente;

ulteriore documentazione a sostegno: qualsiasi elemento utile a dimostrare l’eccedenza dell’importo versato.

Costi e tempistiche della procedura

La richiesta di rimborso TARI non comporta alcun costo per il contribuente.

Tuttavia, è essenziale rispettare le cadenze previste dalla normativa per non perdere il diritto al rimborso. Come per la richiesta di rimborso IMU , il termine massimo per la presentazione dell’istanza di rimborso TARI è fissato a 5 anni, calcolati a partire dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato riconosciuto il diritto alla restituzione.

Una volta presentata la domanda, il Comune effettuerà tutte le verifiche necessarie e procederà con il rimborso o la compensazione entro i tempi previsti, che possono variare in base alle procedure interne dell’ente.

Una domanda di rimborso TARI deve essere compilata con estrema accuratezza, includendo tutte le informazioni richieste e la documentazione necessaria. Ogni omissione o errore potrebbe comportare ritardi o addirittura il rigetto dell’istanza. Per questo motivo, è consigliabile consultare le indicazioni specifiche fornite dal Comune di riferimento e, se necessario, rivolgersi a un professionista per il supporto nella compilazione.

Rimborso TARI: aspetti legali e normativi

La normativa prevede che il rimborso o la compensazione siano subordinati all’accertamento del diritto da parte del Comune. Questo implica che l’ente verificherà non solo l’importo versato, ma anche la regolarità della richiesta rispetto ai termini e ai requisiti stabilità.

Il termine di cinque anni entro cui presentare l’istanza è una regola fondamentale, equiparabile a quella prevista per altre imposte come l’IMU. Superato questo limite temporale, il diritto al rimborso/compensazione TARI decade, a meno che non intervengono circostanze straordinarie previste dalla legge.

Riassumendo…