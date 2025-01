Sismabonus 2025: cosa cambia per questa detrazione fiscale

La Legge di Bilancio 2025 ha portato significative modifiche al panorama degli incentivi fiscali legati agli interventi edilizi, toccando anche il sismabonus, uno strumento cruciale per la prevenzione e la sicurezza strutturale degli immobili.

L’agevolazione, pensata per sostenere chi decide di adottare misure antisismiche sulle proprie proprietà, subisce una revisione che ne ridimensiona l’impatto economico per i contribuenti.

La nuova struttura del sismabonus

A partire da quest’anno, via delle novità previste dalla manovra di bilancio 2025, la detrazione fiscale sismabonus viene ridotta, seguendo un percorso differenziato in base alla destinazione d’uso degli immobili.

Per le spese sostenute durante l’anno fiscale 2025, il beneficio è fissato al 50% delle spese documentate, ma solo se i lavori riguardano l’abitazione principale. In caso di interventi su immobili destinati a seconda casa, lo sgravio si abbassa ulteriormente al 36%.

Il quadro si modifica ulteriormente per gli anni successivi. Per le spese effettuate nel 2026 e nel 2027, la detrazione concessa scende al 36% per gli interventi sull’abitazione principale, mentre per le seconde case l’aliquota applicabile si riduce al 30%. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto al passato, dove il sismabonus offriva aliquote più vantaggiose e meno differenziate tra le tipologie di immobili.

Limite di spesa e durata dell’incentivo

Il tetto massimo delle spese ammissibili rimane invariato. Il limite è fissato a 96.000 euro per unità immobiliare e si applica indistintamente per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027. Tale soglia rappresenta il massimo importo su cui calcolare la detrazione spettante, indipendentemente dalla percentuale applicabile per l’immobile in questione.

Per quanto riguarda il futuro dell’agevolazione oltre il 2027, attualmente non ci sono disposizioni ufficiali. Il destino del sismabonus a partire dal 2028 resta incerto, e ci si aspetta che eventuali proroghe o modifiche vengano definite nelle prossime leggi di bilancio.

Sismabonus: il confronto con altri incentivi fiscali

Le modifiche apportate al sismabonus si inseriscono in un quadro più ampio di revisione degli incentivi edilizi, che coinvolge anche il bonus ristrutturazione e l’ecobonus.

Questi strumenti, pur mantenendo obiettivi specifici, condividono con il sismabonus una progressiva riduzione delle aliquote e una maggiore selettività nell’applicazione delle agevolazioni.

La scelta di differenziare le aliquote in base alla destinazione d’uso degli immobili riflette un orientamento del legislatore verso un utilizzo più mirato delle risorse pubbliche. Tuttavia, questa politica rischia di scoraggiare gli investimenti in interventi antisismici su immobili diversi dalla prima casa, con potenziali implicazioni sulla sicurezza complessiva del patrimonio immobiliare italiano.

Riassumendo