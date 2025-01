Scadenze bollo auto 2025: il calendario per non sbagliare il pagamento

Il bollo auto rappresenta uno degli obblighi fiscali più rilevanti per i proprietari di veicoli in Italia. Anche per il 2025, le regole relative alle scadenze e alle modalità di pagamento restano invariate, con distinzioni importanti tra veicoli già immatricolati e nuovi acquisti.

La principale discriminante per il pagamento del bollo auto è, infatti, legata al momento in cui il veicolo è stato immatricolato. Si distinguono due situazioni principali.

Pagamento bollo auto: le regole per la scadenza

Per i mezzi già registrati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) al 1° gennaio 2025, il pagamento del bollo deve avvenire entro il termine del mese successivo alla scadenza dell’annualità di validità.

Questo significa che, ad esempio, se il bollo precedente ha scadenza il 31 marzo 2025, sarà necessario rinnovarlo entro il 30 aprile 2025. La validità del pagamento è sempre di 12 mesi.

Per i nuovi veicoli registrati durante l’anno, il primo pagamento del bollo deve essere effettuato entro la fine del mese di immatricolazione. Tuttavia, se la registrazione avviene negli ultimi 10 giorni del mese, il termine per il pagamento slitta alla fine del mese successivo. Ad esempio, un’auto immatricolata il 25 maggio 2025 potrà essere soggetta a pagamento entro il 30 giugno 2025.

Dove si paga

Il bollo auto è una tassa regionale, e di conseguenza le modalità di pagamento possono variare leggermente da una regione all’altra. Prima di pagare verificare sempre se si ha diritto a qualche esenzione. Ad esempio l’esenzione bollo auto disabili o altre agevolazioni previste dalla propria regione.

Esistono diverse opzioni disponibili per i contribuenti, alcune delle quali permettono di effettuare il pagamento comodamente online. Vediamo nel dettaglio le possibilità.

Pagamento Online tramite Bollonet

Il servizio “Bollonet”, gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI), consente di pagare il bollo direttamente online. Tuttavia, questo sistema non è attivo in tutte le regioni italiane. Al momento, il servizio non è disponibile per i contribuenti residenti in Calabria e Veneto.

Delegazioni ACI

Per chi preferisce il contatto diretto, è possibile recarsi presso le delegazioni ACI presenti sul territorio. Qui si possono ottenere informazioni e procedere con il pagamento.

Agenzie Sermetra

Le agenzie di pratiche auto del circuito Sermetra rappresentano un’altra opzione valida per il pagamento. Questi punti sono diffusi in tutto il Paese e offrono assistenza per diverse operazioni amministrative legate ai veicoli.

Punti Vendita Mooney

I punti vendita Mooney, presenti in numerosi esercizi commerciali, consentono di effettuare il pagamento del bollo in modo rapido e pratico.

Poste Italiane

Poste Italiane offre diverse soluzioni per il pagamento: si può procedere online, recandosi allo sportello o utilizzando gli altri canali messi a disposizione, come le app dedicate o i servizi di pagamento automatico.

Punti Lottomatica

Anche i punti vendita Lottomatica sono una valida alternativa per i contribuenti, consentendo di saldare il bollo auto in modo veloce e sicuro.

Agenzie di Pratiche Auto Autorizzate

Diverse agenzie di pratiche auto offrono il servizio di pagamento del bollo. Tra queste, si segnalano Isaco, PTAvant, Stanet e Agenzia Italia Net Service, solo per citarne alcune.

Banche e Operatori PSP

Le banche aderenti al sistema PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) offrono numerose modalità per saldare il bollo auto. Questi canali includono:

Home banking

Sportelli bancari

App per smartphone e tablet

Esercizi commerciali convenzionati.

Bollo auto 2025: il calendario

Al fine di non dimenticare la scadenza del bollo auto 2025, esiste il servizio denominato “Ricorda La Scadenza”. Ad ogni modo, ecco il calendario completo con tutte le date di pagamento per i veicoli già immatricolati al 1° gennaio 2025:

31 gennaio 2025 – pagamento bollo scaduto a dicembre 2024

– pagamento bollo scaduto a dicembre 2024 28 febbraio 2025 – pagamento bollo scaduto a gennaio 2025

– pagamento bollo scaduto a gennaio 2025 31 marzo 2025 – pagamento bollo scaduto a febbraio 2025

– pagamento bollo scaduto a febbraio 2025 30 aprile 2025 – pagamento bollo scaduto a marzo 2025

– pagamento bollo scaduto a marzo 2025 31 maggio 2025 – pagamento bollo scaduto a aprile 2025

– pagamento bollo scaduto a aprile 2025 30 giugno 2025 – pagamento bollo scaduto a maggio 2025

– pagamento bollo scaduto a maggio 2025 31 luglio 2025 – pagamento bollo scaduto a giugno 2025

– pagamento bollo scaduto a giugno 2025 31 agosto 2024 – pagamento bollo scaduto a luglio 2025

– pagamento bollo scaduto a luglio 2025 30 settembre 2025 – pagamento bollo scaduto agosto 2025

– pagamento bollo scaduto agosto 2025 31 ottobre 2025 – pagamento bollo scaduto a settembre 2025

– pagamento bollo scaduto a settembre 2025 30 novembre 202 5 – pagamento bollo scaduto a ottobre 2025

5 – pagamento bollo scaduto a ottobre 2025 31 dicembre 2025 – pagamento bollo scaduto a novembre 2025.

Riassumendo