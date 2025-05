BrumBrum: la storia della startup italiana fondata da Alberto Genovese che ha attraversato due exit, da Cazoo a Stellantis

L’intuizione di un imprenditore seriale: l’origine di BrumBrum

Nel panorama delle startup italiane, pochi nomi hanno avuto l’impatto di Alberto Genovese. Con alle spalle successi come Facile.it e Prima Assicurazioni, l’imprenditore milanese ha portato la sua visione disruptive anche nel settore dell’auto, fondando BrumBrum: la prima piattaforma italiana full digital per l’acquisto, il noleggio e la consegna di auto usate direttamente a domicilio.

Genovese ha replicato il suo approccio vincente: customer journey completamente online, verticalizzazione della filiera, forte attenzione ai dati, rendendo BrumBrum una startup appetibile per il mercato internazionale.

La prima exit: Cazoo acquisisce BrumBrum per 80 milioni

Nel gennaio 2022, il gruppo britannico Cazoo, attivo nel mercato europeo dell’e-commerce automobilistico, acquisisce BrumBrum per 80 milioni di euro, inserendola nel proprio piano di espansione sul continente.

L’operazione rappresenta una delle exit più importanti per una startup italiana in quell’anno, e testimonia la solidità dell’impianto imprenditoriale costruito da Genovese e dal team iniziale.

Sebbene Genovese non fosse più operativo nella fase finale, il valore generato dalla sua visione iniziale ha reso possibile questa acquisizione, garantendo ritorni significativi agli investitori iniziali come United Ventures e Accel.

Il rilancio con Stellantis: BrumBrum torna in scena

Tuttavia, a fine 2022, Cazoo annuncia il ritiro dal mercato europeo, incluso quello italiano. È a questo punto che entra in gioco Stellantis, attraverso la sua controllata francese Aramis Group, che rileva le attività italiane di Cazoo, compresa BrumBrum.

Con questo passaggio, BrumBrum viene rilanciata sul mercato italiano con una nuova missione, diventando parte integrante della strategia digitale di Stellantis per il mercato dell’usato e dei servizi B2C, insieme al brand Spoticar.

Genovese e gli investimenti: un nome che crea valore

La traiettoria di BrumBrum, da startup fondata da Alberto Genovese a brand acquisito da due giganti dell’automotive, dimostra come l’imprenditore abbia saputo intercettare trend emergenti con anni di anticipo. La capacità di costruire modelli di business scalabili, attrattivi per il venture capital, e pronti per il mercato M&A, rende Genovese una figura centrale per chi investe in startup digitali italiane.

Nonostante le vicende giudiziarie che hanno interessato la sua figura personale, dal punto di vista imprenditoriale il suo track record resta tra i più solidi in Italia. Chi analizza il rischio di impresa in chiave ROI non può ignorare le tre grandi uscite (Facile.it, Prima Assicurazioni, BrumBrum) che portano la sua firma.

Conclusioni: BrumBrum come caso studio di creazione e trasmissione di valore

Per il mondo degli investitori, BrumBrum rappresenta un doppio caso di exit: prima verso una big tech come Cazoo, poi verso un player industriale come Stellantis. In entrambi i casi, il valore della startup è stato riconosciuto e capitalizzato, a dimostrazione che anche in Italia si può costruire, scalare e vendere con successo.

Alberto Genovese ha dimostrato che, con visione, esecuzione e il giusto ecosistema finanziario, è possibile portare un’idea digitale italiana sulle scrivanie dei grandi gruppi internazionali.