Come ormai tutti sanno, l’impianto fotovoltaico è una soluzione che guarda alla sostenibilità e allo stesso tempo permettere di accontentare le tasche dei risparmiatori. Per questo motivo, avere una casa con questo impianto ne aumenta di colpo il valore, quindi chi è proprietario di tale immobile può a quel punto rivederlo a un prezzo più alto, o magari metterlo in affitto per una mensilità più cospicua. Ma di quanto precisamente aumenta il valore dell’immobile l’impianto fotovoltaico?

Tutti più felici con i pannelli solari

A quanto pare la presenza di pannelli solari, e quindi di un impianto fotovoltaico, permette all’immobile di valere di più da un punto di vista economico.

Il risparmio per l’utente è infatti garantito, poiché grazie all’energia prodotta dal sole, ricaricherà le infrastrutture dell’appartamento senza dover chiedere necessariamente troppa energia ai distributori presenti sul mercato. Insomma, stiamo parlando di un risparmio garantito, soprattutto nel lungo termine. Ciò quindi comporta che il proprietario si troverà ad avere un immobile che ha un valore più alto. Anche perché ormai tutte le politiche europee tendono a favorire tali edifici, i quali appunto fanno della sostenibilità il loro fiore all’occhiello e hanno un impatto molto piùsull’ambiente.

Il cosiddetto valore verde è quindi diventato un plus importante nel mercato immobiliare di oggi. Senza dubbio, l’intervento di miglioramento energetico per eccellenza è proprio l’istallazione di un impianto fotovoltaico. Ma ora è tempo di vedere alcuni dati ufficiali per capire di cosa stiamo parlando. Una ricerca condotta da Zillow negli Stati Uniti nel 2019 ha rilevato che le case dotate di impianti fotovoltaici hanno registrato un aumento di valore del 4,1% rispetto alle altre che sono senza tale impianto. Naturalmente, il trend in questione può essere riscontrato anche in Italia.

Impianto fotovoltaico, così le case acquistano valore

Le case di Classe A e B, ossia con valori energetici più alti e conformi alle direttive dell’UE che vedono nella sostenibilità il grande traguardo da raggiungere, sono più facili da vendere.

I punti più importanti…

le case con impianto fotovoltaico valgono di più;

secondo uno studio americano, il loro valore aumenta del 4,1%;

anche in Italia tali appartamenti vanno a ruba, soprattutto nelle grandi metropoli come Roma e Milano.

Tale fenomeno si sta riscontrando soprattutto nelle grandi metropoli, come Roma e Milano. Un altro dato importante è che la presenza dell’impianto fotovoltaico scoraggia gli acquirenti a dover trattare sul prezzo, come se tale caratteristica dell’immobile garantisse già un importante risparmio e che quindi non ci sarà bisogno di tirare sul costo con il proprietario. Insomma, la presenza dei pannelli solari sembra mettere davvero tutti d’accordo. Il risparmio è importante e quindi tutti sono doppisti a spendere qualcosina in più per accaparrarsi tali immobili. Come abbiamo visto, l’aumento di valore del 4,1% potrebbe essere un buontra proprietario e compratore.